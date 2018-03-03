ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Калужский завод «ПСМА Рус» 2 марта 2018 года запустил полный цикл производства коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Они дополнят производство текущих моделей Группы PSA: седанов Citroen C4 и Peugeot 408. К середине года, с запуском производства пассажирских микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller, их количество возрастет до шести. Все автомобили будут собираться на одной линии, сообщает пресс-служба Группы PSA. Как отмечается, решение о расширении модельного ряда автомобилей, производимых в России, соответствует стратегическому плану «Push to pass» и направлено на укрепление позиций Группы PSA на российском рынке.

Запуск нового поколения Peugeot Expert и Citroen Jumpy в Калуге стал ещё одним шагом в модернизации мощностей «ПСМА Рус», который подтверждает приверженность Группы PSA задачам развития локализованного производства в России.

«Локализация – это, прежде всего, повышение конкурентоспособности продукции. Именно поэтому последние несколько лет Группа PSA активно работает над расширением модельного ряда и повышением уровня локализации. Peugeot и Citroen в сегменте LCV является высококонкурентным и наиболее прибыльным продуктом Группы PSA во всем мире. Мы уверены, что локальная сборка коммерческих фургонов позволит нашим маркам укрепить позиции на российском рынке. Позже модельный ряд будет расширен за счет пассажирских версий Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer», – заявил Кристоф Бержеран, исполнительный вице-президент Группы PSA, главный управляющий директор по России, региону Евразия и СНГ.

Стоимость Peugeot Expert и Citroen Jumpy локального производства составляет от 1 млн 469 тыс. 900 рублей до 1 млн 759 тыс. 990 рублей для обеих моделей. Коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy, собираемые на российском заводе, будут представлены в двух вариантах длины (L2 – 4,95 м и L3 – 5,30 м) и с одним вариантом высоты кузова (до 1948 мм, в зависимости от нагрузки). Колесная база обеих версий составляет 3275 мм. Каждый из указанных типов кузова доступен в двух вариантах полной массы: до 2,5 т (версии для эксплуатации в мегаполисах, где въезд в центр для грузовых автомобилей ограничен) и более 3,0 т. В зависимости от модификации, объем грузового отсека фургона составляет от 5,8 до 6,6 куб.м.

Фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy российской сборки оснащаются дизельными двигателями объемом 1,6 л с механической 5-ступенчатой коробкой передач и 2,0 л, работающим в паре со 6-ступенчатой механической трансмиссией. Мощность двигателей составляет 90 л.с. и 150 л.с. соответственно.