ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 9 месяцев 2017 года в Казахстане было произведено 13,3 тыс. автомобилей всех типов, что в 3 раза выше результата годичной давности. При этом в сентябре выпуск автомобилей составил 1,5 тыс. экземпляров (рост в 2 раза по отношению к аналогичному месяцу 2016 года).