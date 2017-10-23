В Казахстане производство автомобилей выросло в 3 раза
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 9 месяцев 2017 года в Казахстане было произведено 13,3 тыс. автомобилей всех типов, что в 3 раза выше результата годичной давности. При этом в сентябре выпуск автомобилей составил 1,5 тыс. экземпляров (рост в 2 раза по отношению к аналогичному месяцу 2016 года).
Как сообщает пресс-служба Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром", производство легковых автомобилей в республике по итогам января – сентября выросло в 3,9 раза, достигнув значения 11 575 единиц. Выпуск автобусной техники (448 шт.) превысил показатель годичной давности в 4,5 раза. Производство специализированной автотехники выросло в 2,3 раза (до 151 шт.), а грузовых автомобилей – сократилось на 20,4% (до 1138 шт.).