В Китае рынок жилья показывает замедление роста
24.01.2018, 23:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На протяжении последних двух лет в крупнейших китайских городах рынок жилой недвижимости рос поразительными темпами. Это дало экспертам основание сделать вывод о перегреве рынка, тем более что на государственном уровне предпринимались ограничительные меры. В основном рост поддерживался выдачей банковских кредитов и спекулятивными операциями.
К концу прошлого года началось давно ожидаемое замедление роста. В таких городах, как Пекин, Шанхай и прочие мегаполисы, продажи жилья стали расти намного меньшими темпами. Снизилась и цена на такую недвижимость, что заставило многих продавцов отложить сделки в ожидании того времени, когда вновь начнётся рост цен.
Тем не менее, по объёмам строительства и спросу на жильё Китай остаётся мировым лидером. На динамику китайского рынка недвижимости реагируют многие показатели мирового сырьевого рынка.
Как показали статистические данные официальных служб КНР, стоимость жилья в Пекине и в Шанхае к концу осени прошлого года в годовом сопоставлении упала на 0,3%. Несмотря на незначительность падения, оно обратило на себя внимание, так как существенно контрастирует с темпами роста, наблюдаемыми в несколько предыдущих месяцев, когда цена росла на 10 и более процентов. В конце года цены на жильё в сравнении с пиковыми октябрьскими показателями упали на 8%. Падение практически не затронуло те районы Китая, которые имеют меньше ограничительных мер в отношении операций с недвижимостью. Здесь продолжается рост, чаще всего активный и поддерживаемый инвестициями в указанный сектор.
Всего за прошлый год объём инвестиций в недвижимость (и коммерческую, и жилую) вырос до 1,7 триллиона долларов (11 триллионов юаней), увеличившись на 7%. Настолько же выросли объёмы нового строительства.
К концу прошлого года началось давно ожидаемое замедление роста. В таких городах, как Пекин, Шанхай и прочие мегаполисы, продажи жилья стали расти намного меньшими темпами. Снизилась и цена на такую недвижимость, что заставило многих продавцов отложить сделки в ожидании того времени, когда вновь начнётся рост цен.
Тем не менее, по объёмам строительства и спросу на жильё Китай остаётся мировым лидером. На динамику китайского рынка недвижимости реагируют многие показатели мирового сырьевого рынка.
Как показали статистические данные официальных служб КНР, стоимость жилья в Пекине и в Шанхае к концу осени прошлого года в годовом сопоставлении упала на 0,3%. Несмотря на незначительность падения, оно обратило на себя внимание, так как существенно контрастирует с темпами роста, наблюдаемыми в несколько предыдущих месяцев, когда цена росла на 10 и более процентов. В конце года цены на жильё в сравнении с пиковыми октябрьскими показателями упали на 8%. Падение практически не затронуло те районы Китая, которые имеют меньше ограничительных мер в отношении операций с недвижимостью. Здесь продолжается рост, чаще всего активный и поддерживаемый инвестициями в указанный сектор.
Всего за прошлый год объём инвестиций в недвижимость (и коммерческую, и жилую) вырос до 1,7 триллиона долларов (11 триллионов юаней), увеличившись на 7%. Настолько же выросли объёмы нового строительства.
Источник: Олимпстрой