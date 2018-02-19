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19.02.2018, 13:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "СвердНИИхиммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) по результатам проведённой открытой конкурентной процедуры заключило контракт с АО "Производственное объединение "Электрохимический завод" (г. Зеленогорск, Красноярский край) на поставку вертикальной непрерывно действующей центрифуги со шнековой выгрузкой осадка Н-350Н. Центрифуга предназначена для разделения исходной урансодержащей суспензии на жидкую и твёрдую составляющие. Сумма контракта составила более 19 млн. рублей.
К преимуществам шнековой центрифуги, адаптированной СвердНИИхиммашем к условиям производства и регенерации ядерного топлива, можно отнести то, что компоновка узлов центрифуги имеет ядернобезопасное исполнение, созданы надёжные уплотнения быстровращающихся валов большого диаметра, совмещены в одной машине принципы обезвоживающей и осветляющей центрифуг, повышена динамическая устойчивость конструкции. Расчётный срок службы поставляемой центрифуги составляет не менее 25 лет.
СвердНИИхиммаш более пятидесяти лет назад начал вести первые разработки по созданию шнековых центрифуг для атомной отрасли. За эти годы было создано семейство вертикальных и горизонтальных машин типа Н-220, Н-300, Н-350, НГ-350, НГ-400, НГ-500, НГ-630. В настоящее время эти центрифуги эксплуатируются как на предприятиях атомного комплекса, так и в других отраслях экономики на операциях очистки буровых и травильных растворов, гальваностоков, разделения спиртовой барды, суспензий бериллия, гидроксида циркония, азотнокислого алюминия и т. д.
"Центрифугирование является универсальным процессом, востребованным практически на всех производствах, использующих в технологических процессах жидкие среды. Поэтому несомненно, что со строительством новых и модернизацией действующих производств ядерной энергетики потребуется создание новых центробежных машин для разделения жидких неоднородных систем", - отметил начальник научно-исследовательского отдела Василий Ильиных.
К преимуществам шнековой центрифуги, адаптированной СвердНИИхиммашем к условиям производства и регенерации ядерного топлива, можно отнести то, что компоновка узлов центрифуги имеет ядернобезопасное исполнение, созданы надёжные уплотнения быстровращающихся валов большого диаметра, совмещены в одной машине принципы обезвоживающей и осветляющей центрифуг, повышена динамическая устойчивость конструкции. Расчётный срок службы поставляемой центрифуги составляет не менее 25 лет.
СвердНИИхиммаш более пятидесяти лет назад начал вести первые разработки по созданию шнековых центрифуг для атомной отрасли. За эти годы было создано семейство вертикальных и горизонтальных машин типа Н-220, Н-300, Н-350, НГ-350, НГ-400, НГ-500, НГ-630. В настоящее время эти центрифуги эксплуатируются как на предприятиях атомного комплекса, так и в других отраслях экономики на операциях очистки буровых и травильных растворов, гальваностоков, разделения спиртовой барды, суспензий бериллия, гидроксида циркония, азотнокислого алюминия и т. д.
"Центрифугирование является универсальным процессом, востребованным практически на всех производствах, использующих в технологических процессах жидкие среды. Поэтому несомненно, что со строительством новых и модернизацией действующих производств ядерной энергетики потребуется создание новых центробежных машин для разделения жидких неоднородных систем", - отметил начальник научно-исследовательского отдела Василий Ильиных.
Источник: Автостат