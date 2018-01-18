В Париже построена уникальная грибная ферма
18.01.2018, 14:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Прямо под Парижем расположилась уникальная грибная ферма. Под улицами французской столицы теперь растут не только грибы, но и различные травы, и зелень.
La Caverne - такое название получил объект, находится к северу от центральной части города, в районе Ла Шапель. Собственником необычной урбанизированной фермы является местная компания Cycloponics. Как отмечают её представители, их главная цель - организация устойчивого местного производства продовольствия в сочетании с развитием экономики.
В Cycloponics рассказывают, что занимаются продвижением принципиально новой модели сельского хозяйства в городе, высокопродуктивной и одновременно устойчивой. Кроме того, французская компания хочет создать и показать новые методы производства, возродить фермерство в новом качестве и организовать новые рабочие места. На выходе такое производство позволит предложить жителям города свежую, вкусную продукцию местного производителя.
Подземная городская ферма La Caverne имеет площадь в 3437 квадратных метров. Она заняла пространство, в котором ранее находился паркинг, предназначенный для трёхсот квартир возвышающегося над ним жилого комплекса.
Обслуживанием фермы занимается десять работников, которые поддерживают гидропонную систему и светодиодное освещение, которые необходимы для роста овощей, зелени, оптимального развития грибных культур. Затем компания реализовывает свою продукцию на местных рынках.
Производительность подземной фермы - триста килограмм грибов в месяц. В планах команды Cycloponics каждый год производить до полусотни тонн овощей и фруктов. Грибы растут на брикетах компоста. Обычная зелень вообще не нуждается в почве. На La Caverne также растёт цикорий, которому вовсе не нужен солнечный свет.
La Caverne - такое название получил объект, находится к северу от центральной части города, в районе Ла Шапель. Собственником необычной урбанизированной фермы является местная компания Cycloponics. Как отмечают её представители, их главная цель - организация устойчивого местного производства продовольствия в сочетании с развитием экономики.
В Cycloponics рассказывают, что занимаются продвижением принципиально новой модели сельского хозяйства в городе, высокопродуктивной и одновременно устойчивой. Кроме того, французская компания хочет создать и показать новые методы производства, возродить фермерство в новом качестве и организовать новые рабочие места. На выходе такое производство позволит предложить жителям города свежую, вкусную продукцию местного производителя.
Подземная городская ферма La Caverne имеет площадь в 3437 квадратных метров. Она заняла пространство, в котором ранее находился паркинг, предназначенный для трёхсот квартир возвышающегося над ним жилого комплекса.
Обслуживанием фермы занимается десять работников, которые поддерживают гидропонную систему и светодиодное освещение, которые необходимы для роста овощей, зелени, оптимального развития грибных культур. Затем компания реализовывает свою продукцию на местных рынках.
Производительность подземной фермы - триста килограмм грибов в месяц. В планах команды Cycloponics каждый год производить до полусотни тонн овощей и фруктов. Грибы растут на брикетах компоста. Обычная зелень вообще не нуждается в почве. На La Caverne также растёт цикорий, которому вовсе не нужен солнечный свет.
Источник: Олимпстрой