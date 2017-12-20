ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В запуске электробусов на линию приняли участие: Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, вице-губернатор Игорь Албин, заместитель председателя Комитета по транспорту Владимир Реунов, директор СПб ГУП "Горэлектротранс" Василий Остряков, генеральный директор ЗАО "Тролза" Иван Котвицкий.

Напомним, что в июне 2017 года был заключён контракт на поставку электробусов с динамической подзарядкой "Тролза" для г. Санкт-Петербурга. Всего осуществляется поставка 115 машин. Электробусы оснащены литиевыми батареями отечественного производства (ООО "Лиотех - Инновации"). Они позволят создать несколько экологически безопасных маршрута общественного транспорта без вложений в строительство инфраструктуры.

Генеральный директор ЗАО "Тролза" Иван Котвицкий комментирует: "Отрадно, что Санкт-Петербург, пожалуй, первый город в России, где подошли к внедрению нового вида электротранспорта системно. В Северной столице в ближайшее время, должна появиться целая маршрутная сеть электробусов с динамической подзарядкой. Уверен, этот тип электробусов - оптимальное решение для городов с уже существующей троллейбусной инфраструктурой. Электробусы с динамической подзарядкой до 15 км проходят на автономном ходу за счёт аккумуляторных батарей отечественного производства, которые заряжаются во время движения под троллейбусной контактной сетью. Таким образом, не требуется финансовых вложений в строительство новой инфраструктуры, а также дополнительного времени для зарядки батарей".