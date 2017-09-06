ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по строительству современной компакт-верфи и организации на территории Приморского края серийного производства высокотехнологичных рыбопромысловых судов подписали на объединённом стенде Росрыболовства и рыбопромышленников. Договорённости закреплены между ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла", ООО "Антей", Ассоциацией добытчиков краба Дальнего Востока и АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержки экспорта".

Цель документа – социально-экономическое развитие Приморского края и содействие в реализации инвестиционного проекта по организации серийного строительства ресурсосберегающих высокотехнологичных рыбопромысловых судов длиной до 80 м (краболовов, ярусного лова, траулеров и др.) для компаний Дальнего Востока.

"Свои технологии, опыт строительства судов компания "Пелла" перенесёт и на Дальний Восток. Это как раз то, о чём говорит Росрыболовство - о необходимости развития судостроения на Дальнем Востоке, для рыбаков", - отметил генеральный директор ООО "Антей" Андрей Поломарь. Кроме того, он подтвердил заинтересованность в механизме инвестиционных квот, которые выделяются государством под строительство рыбопромысловых судов на российских верфях.