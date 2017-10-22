В Приморье появится современная спортивная база
22.10.2017, 09:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Новая спортивно-туристская база появится во Владивостоке. На площади более 41 тысячи квадратных метров будет создана инфраструктура для полноценного отдыха молодых спортсменов. Так, инвестор построит гостиницу на 20 номеров, универсальный стадион с возможностью проведения игр по волейболу, баскетболу, теннису, поле с искусственным покрытием для проведения тренировок и соревнований с трибунами на 1,3 тысячи человек, а также детский городок с аттракционами и необходимые административные здания. Кроме того, резидент планирует организовать на территории базы рекреационные и парковочные зоны.
По словам директора компании «Форвард» Дмитрия Титкова, строительство нового комплекса окажет содействие развитию спортивной инфраструктуры в регионе.
«Основной нашей аудиторией станут дети, которые занимаются спортом. Площадка позволит организовать не только отдых ребят, но и тренировочный процесс, а также круглогодичное проведение соревнований. Статус резидента Свободного порта обеспечит нам возможность воспользоваться преференциями особого экономического режима для эффективной реализации проекта, в том числе, мы сможем рассчитывать на получение земельного участка под застройку без торгов».
Отметим, создание туристическо-спортивной базы позволит обеспечить более 20 новых рабочих мест. Общий объем капиталовложений в проект превысит 60 миллионов рублей.
Напомним, в рамках исполнения федерального закона «О свободном порте Владивосток», подписанного Президентом России Владимиром Путиным в 2015 году, заключено уже 296 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму почти 256 миллиардов рублей с перспективой создания в крае более 30 тысяч рабочих мест. На данный момент в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 453 заявки на получение статуса резидента СПВ в Приморье на сумму более 315 миллиардов рублей.
По словам директора компании «Форвард» Дмитрия Титкова, строительство нового комплекса окажет содействие развитию спортивной инфраструктуры в регионе.
«Основной нашей аудиторией станут дети, которые занимаются спортом. Площадка позволит организовать не только отдых ребят, но и тренировочный процесс, а также круглогодичное проведение соревнований. Статус резидента Свободного порта обеспечит нам возможность воспользоваться преференциями особого экономического режима для эффективной реализации проекта, в том числе, мы сможем рассчитывать на получение земельного участка под застройку без торгов».
Отметим, создание туристическо-спортивной базы позволит обеспечить более 20 новых рабочих мест. Общий объем капиталовложений в проект превысит 60 миллионов рублей.
Напомним, в рамках исполнения федерального закона «О свободном порте Владивосток», подписанного Президентом России Владимиром Путиным в 2015 году, заключено уже 296 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму почти 256 миллиардов рублей с перспективой создания в крае более 30 тысяч рабочих мест. На данный момент в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 453 заявки на получение статуса резидента СПВ в Приморье на сумму более 315 миллиардов рублей.
Источник: http://primorsky.ru