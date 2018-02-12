В Renault подвели первые итоги продаж Dokker в России
12.02.2018, 14:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Renault начали принимать заказы на Dokker в начале ноября 2017 года, "живые" продажи модели стартовали в конце декабря. Как рассказали порталу "Колёса.ру" в пресс-службе компании, в течение первого месяца 2018 года новый коммерческий автомобиль французской марки купили 153 клиента.
Большая часть продаж пришлась на пассажирскую версию модели: куплено 136 экземпляров. Оставшаяся часть (17 единиц) - на фургоны Renault Dokker. Купить первый вариант можно за 819 тысяч - 1 млн 040 тыс. 990 рублей, цена второго варьируется в диапазоне от 814 тысяч до 984 тыс. рублей.
На российском рынке Renault Dokker может комплектоваться либо с 82-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра, либо с 1,5-литровым турбодизелем с отдачей 90 л. с. Для этих моторов предлагается один вариант трансмиссии - 5-ступенчатая механическая коробка передач.
Между тем, у Renault Dokker скоро появится новый конкурент: в Россию возвращается Fiat Doblo. Продажи цельнометаллического фургона и пятиместного пассажирского автомобиля начнутся 23 февраля 2018 года. Ценники "итальянцев" стартуют с отметок 1 млн 030 тысяч и 1 млн 120 тыс. рублей соответственно.
Большая часть продаж пришлась на пассажирскую версию модели: куплено 136 экземпляров. Оставшаяся часть (17 единиц) - на фургоны Renault Dokker. Купить первый вариант можно за 819 тысяч - 1 млн 040 тыс. 990 рублей, цена второго варьируется в диапазоне от 814 тысяч до 984 тыс. рублей.
На российском рынке Renault Dokker может комплектоваться либо с 82-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра, либо с 1,5-литровым турбодизелем с отдачей 90 л. с. Для этих моторов предлагается один вариант трансмиссии - 5-ступенчатая механическая коробка передач.
Между тем, у Renault Dokker скоро появится новый конкурент: в Россию возвращается Fiat Doblo. Продажи цельнометаллического фургона и пятиместного пассажирского автомобиля начнутся 23 февраля 2018 года. Ценники "итальянцев" стартуют с отметок 1 млн 030 тысяч и 1 млн 120 тыс. рублей соответственно.
Источник: Автостат