Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2018 года в России насчитывалось 2,1 млн легковых автомобилей, оснащенных дизельным двигателем. Таким образом, на их долю приходится около 5% от общего объема российского автопарка.

Самой распространенной такой моделью является внедорожник Toyota Land Cruiser Prado – на начало нынешнего года в нашей стране числилось 81,4 тыс. таких экземпляров. Второе место в этом рейтинге занимает Toyota Land Cruiser с показателем 73,9 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров Mitsubishi Pajero (66,9 тыс. шт.). В первой пятерке также оказываются пикап Toyota Hilux (63,3 тыс. шт.) и внедорожник Volkswagen Touareg (59,7 тыс. шт.).

Далее следуют сразу две модели Mitsubishi – пикап L200 (56,8 тыс. шт.) и внедорожник Pajero Sport (55,9 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 российского парка дизельных легковых автомобилей попадают еще KIA Sorento (51,3 тыс. шт.), SsangYong Kyron (48,3 тыс. шт.) и Hyundai Santa Fe (45,9 тыс. шт.).