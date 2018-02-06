ОРЕАНДА-НОВОСТИ На заводе «Ставрополь-Авто» 5 февраля стартовало производство первой партии внедорожников DW Hower H5 – лицензионной копии китайской модели Great Wall Hover H5.



Как пишет портал Wroom.ru, внедорожники Great Wall вернулись на российский рынок летом прошлого года под новым брендом DW Hower, выпуск машин организовали на новом предприятии в Ставрополе. С сентября по декабрь дилеры продали 1364 экземпляра модели Hower H3, а в конце февраля в продажу поступит автомобиль Hower H5.



«Пятая» модель отличается от «третьей» дизайном передка, оформлением интерьера и оснащением. С технической точки зрения машины аналогичны: рамная конструкция, жестко подключаемый полный привод, 2,0-литровый бензиновый турбомотор Mitsubishi мощностью 150 л.с., 6-ступенчтая «механика».



DW Hower H5 в комплектации «Комфорт» стоит 1 млн 349 тыс. рублей. Это на 110 тысяч рублей дороже модели Hower H3, но и оснащение у «пятерки» богаче. К двум подушкам безопасности, АБС, климат-контролю, мультимедийной системе с камерой заднего вида, обогреву передних сидений, датчикам света и дождя добавлены система стабилизации, отделка сидений искусственной кожей и 18-дюймовые легкосплавные диски вместо 17-дюймовых.



Автомобиль в исполнении «Люкс» за 1 млн 499 тыс. рублей дополнительно оснащен блокировкой заднего дифференциала, электрорегулировками водительского кресла, а также недоступными для модели Hower H3 боковыми подушками и шторками безопасности.



Позднее в продаже появится заднеприводный DW Hower H5 в упрощенной комплектации «Сити» за 1 млн 219 тыс. рублей.