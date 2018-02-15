ОРЕАНДА-НОВОСТИ В России начали принимать заказы на самый доступный электрокар Tesla – Model 3. Реализацией машин займется Moscow Tesla Club. Как рассказал AutoNews.ru представитель компании, цены на машину начинаются от 3,8 млн рублей. Топовые версии электрокара обойдутся в 5,5 млн рублей. Для оформления предзаказа клиенту необходимо внести залог в размере 145 тыс. рублей – эти деньги пойдут в счет оплаты автомобиля и его доставки. Первые машины должны оказаться в первом квартале 2019 года.



Model 3 получила дизайн в стиле флагманской Model S, пятиместный салон и минималистичный интерьер без панели приборов, но с большим дисплеем в центре консоли. Кузов Model 3 изготовлен из стали, хотя полностью отказываться от легкосплавных материалов инженеры не стали.



Запас хода у базовой версии Tesla Model 3 составляет 354 км. До 100 км/ч электрокар разгоняется за 5,6 секунды. Максимальная скорость – 210 км/ч. Все автомобили стандартной комплектации имеют функцию автопилота и совместимость со станциями быстрой зарядки Supercharger.



Также российским клиентам предлагается Tesla Model 3 в версии Long Range. Этот автомобиль комплектуется электромотором мощностью 258 л.с. Такой электрокар может разгоняться с места до 100 км/ч за 5,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 225 км/ч. Блок батарей емкостью 80,5 кВт-ч позволяет проехать без подзарядки до 500 км.



Кроме этого позже автомобиль можно будет приобрести с двумя электродвигателями. Производство такой модификации машины начнется в середине следующего года. Российские цены на этот электрокар пока неизвестны.



В России около 65% продаж электромобилей приходится на машины американской компании Tesla Motors. По данным агентства «АВТОСТАТ», в 2017 году россияне приобрели 62 электрокара Tesla (+59%). Из них 48 автомобилей – это кроссоверы Model X. Также в России было продано 14 лифтбеков Model S.