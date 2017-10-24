ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Subaru завтра начинают продажи компактного кроссовера Subaru XV нового поколения. По случаю старта продаж будут действовать специальные цены на покупку других моделей Subaru: Forester, Outback, WRX и WRX STI. Предложение действительно только четыре дня, с 25 по 28 октября 2017 года. Также все покупатели новых Subaru, вне зависимости от комплектации и включая обновленный XV, получат в подарок комплект зимних шин Nokian Hakkapelita. Предложение актуально до 31 декабря 2017 года включительно.

Начальная стоимость Subaru XV 2018 модельного года составляет 1 млн 599 тыс. рублей. В базовую комплектацию входят постоянный полный привод, бесступенчатая трансмиссия Lineartronic, система "Старт-Стоп" для экономии топлива в пробках, семь подушек безопасности, информационно-развлекательная система с цветным сенсорным дисплеем, климат-контроль, система контроля давления в шинах, система помощи при движении по бездорожью X-Mode, датчики дождя и света, система динамической стабилизации и многое другое.

Новый Subaru XV – первая модель для российского рынка, которая оснащается системой помощи водителю EyeSight. Она включает в себя функции адаптивного круиз-контроля, автоматического экстренного торможения, предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке, а также активного контроля движения по полосе. Начальная стоимость Subaru XV с EyeSight составляет 1 млн 869 тыс. 900 рублей. В базовую комплектацию с EyeSight также входят светодиодные фары и дневные ходовые огни, подогрев рулевого колеса, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, рейлинги и другие опции.

Subaru XV для российского рынка доступны с бензиновыми двигателями объёмом 1.6 и 2.0 л, которые работают в паре с модернизированной бесступенчатой трансмиссией Lineartronic. В дополнение к оригинальной системе постоянного полного привода новый Subaru XV оснащается системой X-Mode, которая разработана для улучшения ходовых качеств автомобиля на бездорожье и на участках со скользким покрытием. Система позволяет менять параметры работы двигателя, трансмиссии, полного привода и системы стабилизации. Кроме того, X-Mode включает в себя систему помощи при спуске (Hill Descent Control), которая поддерживает скорость автомобиля постоянной, обеспечивая безопасное движение по склону большой крутизны.