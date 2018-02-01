ОРЕАНДА-НОВОСТИ Согласно результатам мониторинга цен* на новые автомобили, проведенном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ», модели Smart в январе получили новый ценник. В зависимости от комплектации удорожание произошло на сумму от 60 000 до 330 000 рублей.



Smart ForTwo с литровым двигателем мощностью 71 л.с. и механической коробкой передач в начальной версии Pure рекомендована к продаже за 890 000 рублей, что на 100 тысяч дороже цены 2017 года. Вариант ForTwo Turbo с более мощным двигателем (90 л.с.) и автоматической трансмиссией обойдется уже за 1 280 000 рублей, прибавив рекордные 330 тысяч. Наконец, топовый вариант Brabus с двигателем мощностью 109 л.с. оценивается в 1 450 000 рублей – тоже на 100 тысяч дороже, что и стартовый вариант.



Подросли цены и на кабриолеты Smart. Теперь модель ForTwo Cabrio Turbo с двигателем 0,9 л (90 л.с.) и «автоматом» стартует с отметки в 1 360 000 рублей, что на 260 тысяч дороже прошлогоднего предложения. Более «энергичный» кабриолет ForTwo Cabrio Brabus с двигателем мощностью 109 л.с. вырос в цене не так сильно – на 70 тысяч, и теперь доступен за 1 560 000 рублей.



Четырехдверная модель Smart ForFour с литровым двигателем (71 л.с.) и механической трансмиссией предлагается за ту же цену, что и ее двухдверная версия – 890 000 рублей. Однако здесь цена выросла минимально – на 60 тысяч рублей. «Турбированная» модель с двигателем 90 л.с. и автоматической КП достигает отметки в 1 300 000 рублей, прибавив с прошлого года существенные 310 тысяч. Топовую комплектацию Smart ForFour Brabus с самым мощным двигателем (109 л.с.) можно приобрести за 1 490 000 рублей, что на 100 тысяч больше, чем декабре 2017 года.