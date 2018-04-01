ОРЕАНДА-НОВОСТИ 1 апреля, вступают в силу новые ставки утилизационного сбора на автомобили. Так, для легковых машин с объемом двигателя до 1 литра он вырос на 17,86%, до 33 тыс. рублей, от 1 до 2 литров – на 90%, до 84 тыс. рублей, от 2 до 3 литров – на 49,3% до 126 тыс. рублей. На автомобили с объемом двигателя 3 и более литров утильсбор остается неизменным и составляет 114,6 тыс. рублей для машин с двигателем объемом от 3 до 3,5 литров и 181,6 тыс. рублей для машин с мотором более 3,5 литров. Утилизационный сбор для электромобилей увеличился на 14,79% до 32,6 тыс. рублей.



Для грузовых машин полной массой до 2,5 тонн сбор вырос на 14,46%, до 14,25 тыс. рублей, от 2,5 до 3,5 тонн – на 51,5%, до 30 тыс. рублей, от 3,5 до 5 тонн – на 15%, до 28,5 тыс. рублей. Для грузовиков массой от 5 до 8 тонн утилизационный сбор составил 31,35 тыс. рублей (рост на 14,84%), от 8 до 12 тонн – 38,1 тыс. рублей (+14,9%), от 12 до 20 тонн – 41,85 тыс. рублей (+14,8%), от 20 до 50 тонн – 82,5 тыс. рублей (+14,8%).



Напомним, утилизационный сбор, который платят производители и импортеры автомобилей, был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. В 2016 году правительство проиндексировало ставки утилизационного сбора на 65%, ссылаясь на ослабление рубля.



Как говорит руководитель направления Audi, Porsche, BMW департамента продаж ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян, для автопроизводителей, имеющих локализованное производство на территории России, утилизационный сбор компенсируется за счет промышленных субсидий государства, но для импортеров он ложится нагрузкой на бизнес и отражается на конечной цене для покупателя. Таким образом, в совокупности с индексом роста потребительских цен и инфляционными ожиданиями от 2018 года повышение цен может составить до 10-15% в зависимости от бренда и модели автомобиля.



По мнению директора по маркетингу компании «Рольф» Юлии Овчинниковой, большинство брендов наверняка будет повышать цены постепенно, по крайней мере на свои ключевые объемообразующие модели. При этом рост цен в течение года будет разным для разных брендов и моделей – в зависимости от локализации производства, мощности двигателя и ряда других факторов.