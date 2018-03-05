ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры BMW зафиксировали рост спроса новые автомобили BMW X4 и X5, которые вручили призёрам Олимпийских игр в Пхёнчхане, сообщил официальный представитель BMW в России Василий Мельников.

"Дилеры действительно почувствовали эффект, спрашивают прям так: "Хочу, как у Олимпийцев". Заявки на кредиты на BMW X4 выросли на 13%, на X5 – на 12%. На BMW X6 дилеры также почувствовали увеличение, хотя их дарить призёрам ОИ-2018 не предполагали", – сказал он.

Автосалоны BMW также наблюдают рост заявок на тест-драйв моделей BMW X4 и X5 на российском сайте компании почти на 25%, уточнил Мельников.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил 28 февраля призёрам зимних Олимпийских игр 2018 в Пхёнчхане ключи от 46 автомобилей BMW X5 и X4, собранных на "Автоторе". Российские олимпийцы завоевали 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей на ОИ-2018. Обладатели золотых медалей получили от фонда поддержки олимпийцев России BMW X5 30d. Серебряным призёрам вручили ключи от BMW X4 30d, а бронзовым – BMW X4 20d.

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей BMW выросли в России в 2017 году на 9% и превысили 30 тыс. штук. Группа производит часть автомобилей для российского рынка на мощностях группы "Автотор" в Калининграде.