В США построят гигантский автозавод
15.01.2018, 20:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Масштабный совместный проект планируют реализовать на территории Соединённых Штатов Америки две японские автомобилестроительные корпорации. Речь идёт о строительстве автозавода. Он появиться в штате Алабама, в городе Хантсвилле. Mazda Motor Corp. и Toyota Motor Corp. собираются инвестировать в новую производственную площадку около 1,6 миллиарда долларов. Проект будет реализован к 2021 году.
О том, что будет строиться новый завод по выпуску японских автомобилей, стало известно ещё в августе прошлого года, однако только на днях было оглашено место, где он появится. На предприятии предполагается создать порядка четырёх тысяч новых рабочих мест. Производственная мощность завода – триста тысяч автомашин в год. Японцы отмечают, что в основном будут выпускаться кроссоверы Mazda и Toyota Corolla.
Стоит сказать, что в штате Алабама уже функционируют три гигантских завода по производству автотранспортных средств. Их открыли японский производитель Honda, южнокорейская компания Hyundai и немецкая Daimler. Последняя в начале осени объявила о том, что планирует вложить дополнительные средства в сумме одного миллиарда долларов в развитие производственных мощностей своего американского предприятия.
В том же городке Хантсвилле, где появится совместный завод Mazda и Toyota, расположена производственная площадка Toyota по выпуску двигателей – крупнейшая в мире. По итогам 2016 года она выпустила более 702 тысяч двигателей.
О том, что будет строиться новый завод по выпуску японских автомобилей, стало известно ещё в августе прошлого года, однако только на днях было оглашено место, где он появится. На предприятии предполагается создать порядка четырёх тысяч новых рабочих мест. Производственная мощность завода – триста тысяч автомашин в год. Японцы отмечают, что в основном будут выпускаться кроссоверы Mazda и Toyota Corolla.
Стоит сказать, что в штате Алабама уже функционируют три гигантских завода по производству автотранспортных средств. Их открыли японский производитель Honda, южнокорейская компания Hyundai и немецкая Daimler. Последняя в начале осени объявила о том, что планирует вложить дополнительные средства в сумме одного миллиарда долларов в развитие производственных мощностей своего американского предприятия.
В том же городке Хантсвилле, где появится совместный завод Mazda и Toyota, расположена производственная площадка Toyota по выпуску двигателей – крупнейшая в мире. По итогам 2016 года она выпустила более 702 тысяч двигателей.
Источник: ГК Олимпстрой