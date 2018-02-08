ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Строительство кольцевого газопровода высокого давления от ГРС-1 через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачьей началось в рамках реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Об этом сообщил Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в ходе церемонии сварки первого шва.

«Реализация этого проекта позволит обеспечить стабильное, безопасное и безаварийное газоснабжение всех районов города на несколько лет вперед. Сегодня у нас не газифицировано порядка 300 многоквартирных домов и 25 населенных пунктов. Общая численность севастопольцев, которые смогут избавиться от печного и электрического отопления – около 50-60 тысяч человек. Построив газопровод и распределительные сети, которые мы проектируем, а также дюкера на Северную сторону мы полностью закроем все потребности региона к 2020 году», - отметил Дмитрий Овсянников.

Глава города также подчеркнул, что благодаря поддержке Президента России Владимира Путина всего будет построено около 245 км новых газораспределительных сетей. На первом участке нового газопровода Дмитрий Овсянников оставил памятную надпись: «Спасибо Президенту России от севастопольцев!».

Общая протяженность газопровода составит 31,1 км, пропускная способность – 33 тысячи кубометров в час. Кроме того, в городе будет выполнен ряд мероприятий по реконструкции уже существующей газотранспортной системы.

«Значимость этого газопровода для города чрезвычайно высока. Он позволяет закольцевать всю газовую систему Севастополя и обеспечить поставку газа во все районы, в том числе – в сельскую местность. Если будут происходить аварийные ситуации на каком-то из участков, то благодаря закольцовке мы сможем продолжать бесперебойно доставлять газ», - отметил начальник ГКУ «Капитальное строительство» Андрей Исаев.

Подрядчик, выполняющий строительно-монтажные работы – ООО «ЯМАЛСПЕЦСТРОЙ» вышел на объект в конце 2017 года. По графику производства работ строительство должно быть завершено до 1 декабря 2018 года.

«На площадке будет работать порядка 50 человек и 10 единиц техники. Вместе с проектированием стоимость объекта составит порядка 600 млн рублей», - сообщил исполнительный директор ООО «ЯМАЛСПЕЦСТРОЙ» Виктор Елагин.