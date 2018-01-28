В Швеции скончался основатель IKEA
28.01.2018, 16:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Основатель IKEA Ингвар Кампрад умер на 92-ом году жизни.
В заявлении компании говорится: «Основатель IKEA и Икано, один из величайших предпринимателей 20-го века Ингвар Кампрад мирно скончался в своём доме в Смаленде, Швеция, 27 января».
Кампад основал шведскую мебельную компанию в 1943 году, когда ему было всего 17 лет. С тех пор она стала одной из крупнейших в мире, сеть насчитывает сотни магазинов по всему миру.
Кампрад, которого когда-то называли четвёртым в мире богатейшим человеком, известен своей бережливостью. Он признался, что покупает всю одежду с блошиных рынков в надежде показать хороший пример окружающим.
Согласно данным шведских СМИ, магнат имеет накопленное состояние около 610 миллиардов крон (65,5 миллиардов евро).
С 2010 года Кампрад постепенно ушёл из семейной компании, чтобы освободить место для своих трёх сыновей.
В заявлении компании говорится: «Основатель IKEA и Икано, один из величайших предпринимателей 20-го века Ингвар Кампрад мирно скончался в своём доме в Смаленде, Швеция, 27 января».
Кампад основал шведскую мебельную компанию в 1943 году, когда ему было всего 17 лет. С тех пор она стала одной из крупнейших в мире, сеть насчитывает сотни магазинов по всему миру.
Кампрад, которого когда-то называли четвёртым в мире богатейшим человеком, известен своей бережливостью. Он признался, что покупает всю одежду с блошиных рынков в надежде показать хороший пример окружающим.
Согласно данным шведских СМИ, магнат имеет накопленное состояние около 610 миллиардов крон (65,5 миллиардов евро).
С 2010 года Кампрад постепенно ушёл из семейной компании, чтобы освободить место для своих трёх сыновей.
Источник: Ореанда