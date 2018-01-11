В Suzuki рассказали о новинках для России в 2018 году
11.01.2018, 18:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главной премьерой Suzuki в России в 2018 году станет рестайлинговая версия кроссовера Vitara. Об этом порталу "Колёса.ру" рассказали в российском офисе Suzuki.
"Мы планируем вывод обновлённой версии нашей самой популярной модели – Vitara", – сообщили в компании. Кроме того, в 2018-м в нашей стране могут появиться несколько особых версий моделей бренда. "В связи с несколькими круглыми датами – 30 лет бренду Vitara, 20 лет присутствия Suzuki в России, 20 лет автомобилю Jimny – мы также планируем вывод нескольких спецверсий", – отметили в Suzuki.
Рестайлинговый кроссосвер Vitara официально ещё не представлен. Между тем в Сети ранее появлялись шпионские фото с тестов обновлённой модели. Ожидается, что "паркетник" получит модернизированные решётку радиатора и бамперы. Также не исключено, что у Vitara слегка изменят оформление интерьера. Скорее всего, мировая премьера посвежевшего кроссовера состоится в первой половине 2018 года.
Нынешняя Vitara доступна в России с бензиновым мотором 1.6 мощностью 117 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой "механикой" или шестидиапазонным "автоматом". Привод – передний или полный. "Заряженная" Vitara S оснащается бензиновым турбодвижком 1.4 Boosterjet, выдающим 140 л.с. "Оспортивленный" кросс тоже предлагается в версиях 2WD или 4WD, но только с 6АКП. Цена стандартного "паркетника" сегодня стартует с отметки в 1 млн 055 тыс. рублей, Suzuki Vitara S стоит от 1 млн 485 тыс. рублей. Цены указаны без учёта акций.
"Мы планируем вывод обновлённой версии нашей самой популярной модели – Vitara", – сообщили в компании. Кроме того, в 2018-м в нашей стране могут появиться несколько особых версий моделей бренда. "В связи с несколькими круглыми датами – 30 лет бренду Vitara, 20 лет присутствия Suzuki в России, 20 лет автомобилю Jimny – мы также планируем вывод нескольких спецверсий", – отметили в Suzuki.
Рестайлинговый кроссосвер Vitara официально ещё не представлен. Между тем в Сети ранее появлялись шпионские фото с тестов обновлённой модели. Ожидается, что "паркетник" получит модернизированные решётку радиатора и бамперы. Также не исключено, что у Vitara слегка изменят оформление интерьера. Скорее всего, мировая премьера посвежевшего кроссовера состоится в первой половине 2018 года.
Нынешняя Vitara доступна в России с бензиновым мотором 1.6 мощностью 117 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой "механикой" или шестидиапазонным "автоматом". Привод – передний или полный. "Заряженная" Vitara S оснащается бензиновым турбодвижком 1.4 Boosterjet, выдающим 140 л.с. "Оспортивленный" кросс тоже предлагается в версиях 2WD или 4WD, но только с 6АКП. Цена стандартного "паркетника" сегодня стартует с отметки в 1 млн 055 тыс. рублей, Suzuki Vitara S стоит от 1 млн 485 тыс. рублей. Цены указаны без учёта акций.
Источник: Автостат