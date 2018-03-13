В Ульяновской области началось производство автобусов СИМАЗ на базе шасси ISUZU. Это стало возможным благодаря подписанному в июле 2017 года на международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге трёхстороннего меморандума о намерениях по производству автобусов между Правительством Ульяновской области, АО «ИСУЗУ-РУС» и ООО «СИМАЗ».



"В настоящее время в регионе выпускается полная линейка грузовых автомобилей массой от трех тонн, уже запущена линия сборки тяжелых грузовиков серии «C» и «E». Сегодня мы увидели новое производство автобусов на шасси «Исузу». Огромное количество деталей, которые устанавливаются на автобусы, также сделаны в Ульяновской области. Это показатель того, что наша экономика становится конкурентноспособной", - подчеркнул Губернатор Сергей Морозов.



По словам генерального директора ООО «СИМАЗ» Андрея Лукьянова, первый прототип новой машины был собран в октябре, параллельно началась работа по ее испытаниям и сертификации. «Уже в этом году мы планируем выпустить порядка 250 автобусов. Первыми в серию войдут городские автобусы трех комплектаций. Самая вместительная из них рассчитана на перевозку 53 пассажиров. Ее салон будет оснащен 14 местами для сидения. Вторая комплектация берет на борт 46 пассажиров, 19 из которых размещаются в креслах. Третья комплектация имеет максимальное количество мест для сидения - 21, а общее число пассажиров составляет 42. Все три версии автобусов сформированы с учетом пожеланий перевозчиков, для которых важно иметь на маршрутах автобусы различной вместительности. Это позволит оптимизировать эксплуатационные затраты и повысить прибыль транспортной компании», - пояснил он.



Как отмечают специалисты предприятия, преимуществом новых автобусов «Симаз» перед основными конкурентами является выносливая силовая линия, собранная из японских агрегатов. Ресурс двигателя, коробки перемены передач и ведущего моста рассчитан на 1 млн километров.



«В планах завода есть производство городской модификации автобуса, рассчитанное под программу «Доступная среда». Для нас это особенно важно, поскольку у данных моделей задний свес будет иметь низкопольную конструкцию для перевозки маломобильных групп населения», - рассказал первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Андрей Тюрин.



Уже сейчас на предприятии работает 132 сотрудника, до конца года планируется набрать ещё около 120 человек.