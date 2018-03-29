ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Узбекистане начался выпуск автомобилей «КАМАЗ» на производственных площадях UzAutoTrailer, расположенного в Самаркандской области, в городе Джамбай. Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, старт нового производства грузовых автотранспортных средств в Республике Узбекистан стал результатом договора о сотрудничестве, подписанного сторонами в ноябре 2017 года.

В рамках организации автопроизводства в Узбекистане, предусмотренного договором, лидер российского грузового машиностроения уже поставил 100 сборочных комплектов для сборки автомобилей «КАМАЗ» в республике. В настоящее время модельный ряд собираемых на заводе UzAutoTrailer грузовиков «КАМАЗ» состоит из 11 видов техники грузоподъемностью от 10 до 36 тонн. В 2018 году партнеры планируют вывести на рынок около 1500 единиц автотехники, включая автомобили с газобаллонным оборудованием. Планируемая производственная мощность завода – 2000 единиц автотехники в год с возможностью увеличения до 5000 единиц. Реализация конечного совместного продукта будет осуществляться на внутреннем рынке Узбекистана и на экспортных рынках через созданного сторонами дистрибьютора и его дилерскую сеть. Кроме того, в задачи совместного предприятия также будет входить оказание технической поддержки через сеть автоцентров в крупнейших городах.

ПАО «КАМАЗ» и АО «Узавтосаноат» осуществляют деятельность через АО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ» (ВТК) и ООО «UzAutoTrailer», соответственно. Согласно достигнутой договоренности, ВТК «КАМАЗ» поставляет сборочные комплекты деталей и комплектующие в адрес UzAutoTrailer, в обязанности которого входит сборка шасси, а также монтаж надстройки собственного и совместного производства.

«Наше сотрудничество с Узбекистаном выходит на новый уровень и обретает новую грань развития – мы работаем над открытием совместного предприятия по сборке автотехники на территории республики, – сказал генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин. – И сегодня есть возможность оценить первый результат совместного проекта, который открывает перед нами большие перспективы: автотехника собрана и готова пополнить автопарк предприятий-потребителей, содействуя развитию различных отраслей экономики Узбекистана». Сергей Когогин также отметил, что расширение сотрудничества КАМАЗа и «Узавтосаноата» дает хорошую возможность выхода на рынки третьих стран с конкурентоспособным продуктом.

«Начало производства грузовых автомобилей «КАМАЗ» на мощностях нашего завода является новым этапом в развитии компании, а также еще одним важным шагом в сотрудничестве в высокотехнологических сферах между Узбекистаном и Россией, – сказал генеральный директор UzAutoTrailer Алишер Хаджибаев. – Совместно с КАМАЗом разрабатывается отдельная стратегия по организации полноценной дилерской и сервисной сети во всех регионах Республики Узбекистан, а также выхода продукции на зарубежные рынки».