В "Якутугле" добыли 350-миллионную тонну угля
03.10.2017, 19:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Горняки разреза "Нерюнгринский" АО ХК "Якутуголь" (входит в Группу "Мечел") отгрузили 350-миллионную тонну угля с момента запуска предприятия.
Добычу юбилейной тонны произвёл экипаж ЭКГ-8 № 62: машинист экскаватора Марат Нисибуллин и помощник машиниста Данил Романитенко. Водитель автобазы технологического автотранспорта Владимир Лухтин доставил юбилейную тонну нерюнгринского "чёрного золота" на обогатительную фабрику.
Предыдущий рубеж - 340 миллионов тонн - горняки преодолели в 2016 году.
Самый первый железнодорожный состав с ценным коксующимся углём был отправлен потребителям 26 октября 1978 года. Уже несколько десятков лет высококачественный нерюнгринский уголь пользуется спросом как в России, так и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Это очередной важный рубеж для нас, который показывает, что компания стабильно работает, наращивает производственные мощности, совершенствует систему контроля качества продукции", - отметил директор по производству АО ХК "Якутуголь" Иван Цепков.
Добычу юбилейной тонны произвёл экипаж ЭКГ-8 № 62: машинист экскаватора Марат Нисибуллин и помощник машиниста Данил Романитенко. Водитель автобазы технологического автотранспорта Владимир Лухтин доставил юбилейную тонну нерюнгринского "чёрного золота" на обогатительную фабрику.
Предыдущий рубеж - 340 миллионов тонн - горняки преодолели в 2016 году.
Самый первый железнодорожный состав с ценным коксующимся углём был отправлен потребителям 26 октября 1978 года. Уже несколько десятков лет высококачественный нерюнгринский уголь пользуется спросом как в России, так и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Это очередной важный рубеж для нас, который показывает, что компания стабильно работает, наращивает производственные мощности, совершенствует систему контроля качества продукции", - отметил директор по производству АО ХК "Якутуголь" Иван Цепков.
Источник: Мечел