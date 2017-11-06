ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Текущий сезон сбора урожая в Южном Судане не сможет положить конец продовольственному кризису, поскольку конфликтом до сих пор охвачена большая часть страны, и гиперинфляция делает продовольствие для многих недоступным, согласно обновленной Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (ИКФ), опубликованной сегодня правительством Южного Судана, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Детским фондом ООН, Всемирной продовольственной программой и другими партнёрами по гуманитарной деятельности.

Число людей, испытывающих серьёзную нехватку продовольствия по всей стране, вероятно, снизится до 4,8 млн. в октябре-декабре, по сравнению с шестью миллионами в июне. Тем не менее, этот показатель по-прежнему на 1,4 миллиона превышает аналогичный показатель за тот же период год назад, и большая часть этого роста отмечалась в фазе "Чрезвычайная ситуация" (фаза 4 по пятиступенчатой шкале ИКФ).

"Сезон урожая не принёс большого облегчения миллионам людей в Южном Судане, которые испытывают дефицит продовольствия. Зелёный пояс страны был разрушен в результате боевых действий, и поиск мирного решения этой искусственно созданной трагедии должен стать главным приоритетом, иначе ситуация только усугубится в следующем году", - сказал Серж Тиссо, представитель ФАО в Южном Судане.

По прогнозам, ситуация с продовольственной безопасностью в начале 2018 года ухудшится, а "голодный сезон", когда у домашних хозяйств заканчивается продовольствие до следующего урожая, начнется на три месяца раньше обычного. У многих людей отсутствуют ресурсы, чтобы справиться со стрессами в условиях межсезонья, и ситуация по прогнозам будет становиться всё более нестабильной.

"Массовый гуманитарный ответ помог остановить голод в некоторых частях страны в этом году. Но даже в нынешний период сбора урожая миллионам людей требуется постоянная помощь, чтобы выжить, - сказал Аднан Хан, представитель ВПП в Южном Судане. - В худшем случае подобные условия могут проявиться сразу в нескольких областях в период межсезонья в 2018 году".

Группы экспертов, которые проводили анализ, выделили два округа: Вау и Айод, где в общей сложности 25000 человек столкнулись с катастрофическими условиями по шкале ИКФ. Наибольшую озабоченность вызывает Большой Баггари, субрайон бывшего Вау, где 10 процентов населения сталкиваются с голодом в той или иной форме, поскольку отсутствие безопасности в значительной степени ограничивает деятельность по обеспечению средств к существованию и доставке гуманитарной помощи.

Существует настоятельная необходимость в гуманитарном коридоре от Вау до Большого Баггари, с тем чтобы агентства могли оказать всестороннюю помощь.

Критический уровень питания

Ситуация с обеспечением полноценного питания также усугубилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем исследования показывают, что уровень неполноценного питания в большинстве общин значительно превышает порог чрезвычайной ситуации по шкале Всемирной организации здравоохранения в 15 процентов, причём в некоторых округах этот показатель доходит до 30 процентов населения и более.

Согласно прогнозам, более 1,1 миллиона детей в возрасте до пяти лет будут страдать от неполноценного питания в 2018 году, в том числе около 300000 детей столкнутся с тяжелым истощением и повышенным риском смертности.

"Слишком много детей голодают в Южном Судане. Более, чем каждый пятый из тех, кто борется за свою жизнь, - ребёнок в возрасте до пяти лет, - сказал представитель ЮНИСЕФ в Южном Судане Махимбо Мдое. - Это привело к кризису неполноценного питания, который подвергает опасности жизни многих людей".

Резкий рост продовольственных цен

Отсутствие стабильности и безопасности продолжает препятствовать производству продуктов питания и мешать функционированию рынков. В сочетании с развалившейся экономикой это привело к резкому скачку цен на продовольствие. Основные продукты питания, такие как сорго, кукуруза и пшеничная мука, подорожали на 281% по сравнению с прошлым годом и достигли 560% в мае, на пике межсезонья.

В Джубе 100-килограммовый мешок сорго стоит 11285 южносуданских фунтов (SSP) по сравнению с 4314 SSP год назад и значительно превосходит сумму, которую могут позволить себе большинство семей.

На национальном уровне миллионы людей выживают благодаря гуманитарной помощи в Южном Судане, и, если условия безопасности будут еще в большей степени препятствовать деятельности организаций, ситуация будет быстро ухудшаться.

Доклад предупреждает, что продолжающийся конфликт в сочетании с дополнительными ограничениями на доступ организаций с целью оказания помощи и экономической нестабильностью, вероятно, приведут к ухудшению и без того тяжёлых условий в некоторых областях Южного Судана в 2018 году.