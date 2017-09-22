В августе продажи Datsun в России выросли на 14%
22.09.2017, 12:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Datsun в августе реализовали 2167 автомобилей – на 13,8% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2017 года продажи Datsun составили 15012 машин, что на 31,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 1,5% против 1,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.
Бестселлером марки является седан Datsun on-DO, продажи которого в августе выросли на 10,6% и составили 1657 машин. Хэтчбек Datsun mi-DO разошёлся в количестве 510 экземпляров (+25,3%).
Источник: Автостат