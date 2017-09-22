ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Datsun в августе реализовали 2167 автомобилей – на 13,8% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2017 года продажи Datsun составили 15012 машин, что на 31,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 1,5% против 1,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.