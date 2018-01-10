В декабре 2017 года в России продано 32 580 автомобилей LADA
10.01.2018, 15:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В декабре 2017 года в России продано 32 580 автомобилей LADA, что превышает прошлогодние показатели на 17,9% и является лучшим результатом продаж за месяц за последние 3 года.
Всего в 2017 году в РФ продано 311 588 автомобилей LADA. Это на 17% больше, чем годом ранее, и, по собственной оценке Компании, опережает рост всего автомобильного рынка в 2017 году. По собственной оценке Компании, LADA сохраняет лидирующие позиции на российском рынке легковых и лёгких коммерческих автомобилей с долей в 19,5%, и с долей в 20,5% - в сегменте только легковых автомобилей.
По собственной оценке Компании, четыре модели LADA входят в десятку лучших по продажам в России. LADA Granta заняла 2 место - в 2017 году продано 93 686 автомобилей, что составляет 6,8% прироста. LADA Vesta с результатом в 77 291 автомобиль на 40,1% превысила результаты 2016 года. В том числе было реализовано 5 518 автомобилей LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. LADA Largus (легковые и лёгкие коммерческие модели) пользовались стабильным спросом - в 2017 году продан 41 741 автомобиль. По темпам роста в 2017 году лидером стал LADA XRAY - реализовано 33 319 автомобилей, что на 67% больше прошлогоднего результата.
45% автомобилей было продано с использованием государственных программ поддержки рынка (утилизация, трейд-ин, ''Первый автомобиль'', ''Семейный автомобиль'' и др.). 38% покупателей LADA воспользовались фирменной программой автокредитования - LADA Finance.
Успешными для Бренда LADA оказались и продажи корпоративным клиентам - им реализовано 42 834 автомобиля, что на 32% превосходит результат годичной давности.
В 2017 году розничные продажи LADA на зарубежных рынках (в 30 странах) выросли на 31% - до 24 тысяч автомобилей.
В 2017 году продолжилось активное обновление дилерской сети LADA, являющейся крупнейшей в России - 300 центров продаж и сервисного обслуживания. За прошедший год более половины из них начали ребрендинг в стиле новых корпоративных стандартов Марки. В 2017 году открылось 17 новых автоцентров LADA.
2017 год был успешен для LADA и в области автоспорта. Это был год возвращения пилотов и автомобилей LADA Sport в российские чемпионаты - туринг, супер-продакшн, ралли и картинг. В каждом из них команда LADA Sport Rosneft завоевала призовые места.
Всего в 2017 году в РФ продано 311 588 автомобилей LADA. Это на 17% больше, чем годом ранее, и, по собственной оценке Компании, опережает рост всего автомобильного рынка в 2017 году. По собственной оценке Компании, LADA сохраняет лидирующие позиции на российском рынке легковых и лёгких коммерческих автомобилей с долей в 19,5%, и с долей в 20,5% - в сегменте только легковых автомобилей.
По собственной оценке Компании, четыре модели LADA входят в десятку лучших по продажам в России. LADA Granta заняла 2 место - в 2017 году продано 93 686 автомобилей, что составляет 6,8% прироста. LADA Vesta с результатом в 77 291 автомобиль на 40,1% превысила результаты 2016 года. В том числе было реализовано 5 518 автомобилей LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. LADA Largus (легковые и лёгкие коммерческие модели) пользовались стабильным спросом - в 2017 году продан 41 741 автомобиль. По темпам роста в 2017 году лидером стал LADA XRAY - реализовано 33 319 автомобилей, что на 67% больше прошлогоднего результата.
45% автомобилей было продано с использованием государственных программ поддержки рынка (утилизация, трейд-ин, ''Первый автомобиль'', ''Семейный автомобиль'' и др.). 38% покупателей LADA воспользовались фирменной программой автокредитования - LADA Finance.
Успешными для Бренда LADA оказались и продажи корпоративным клиентам - им реализовано 42 834 автомобиля, что на 32% превосходит результат годичной давности.
В 2017 году розничные продажи LADA на зарубежных рынках (в 30 странах) выросли на 31% - до 24 тысяч автомобилей.
В 2017 году продолжилось активное обновление дилерской сети LADA, являющейся крупнейшей в России - 300 центров продаж и сервисного обслуживания. За прошедший год более половины из них начали ребрендинг в стиле новых корпоративных стандартов Марки. В 2017 году открылось 17 новых автоцентров LADA.
2017 год был успешен для LADA и в области автоспорта. Это был год возвращения пилотов и автомобилей LADA Sport в российские чемпионаты - туринг, супер-продакшн, ралли и картинг. В каждом из них команда LADA Sport Rosneft завоевала призовые места.
Источник: Автоваз