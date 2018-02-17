В соответствии с меморандумом стороны намерены координировать усилия в сфере реализации политики по поддержке г. Димитровграда Ульяновской области, создания наиболее благоприятных условий для инвестирования капитала, способствующего развитию экономики моногорода.

Деятельность партнёров будет направлена на диверсификацию экономики Димитровграда, появление новых рабочих мест, создание благоприятных условий для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов на территории Димитровграда, улучшение качества городской среды. Будут разработаны и реализованы совместные инструменты консультационной, методической и финансовой поддержки инвестиционных проектов, а также мер государственной поддержки моногорода. Представители сторон войдут в состав рабочих групп, которые планируется создать в Димитровграде для реализации программ комплексного развития.

Предполагается, что реализацией проекта со стороны КАМАЗа займётся его дочерняя структура АО «Камский индустриальный парк «Мастер» (КИП «Мастер»), со стороны Ульяновской области – Корпорация развития региона. В настоящее время достигнута договорённость о передаче корпуса Димитровградского автоагрегатного завода общей площадью 150 тысяч квадратных метров, где планируется сформировать производственные и офисные помещения. В названии парка также отразится его локация – Димитровградский индустриальный парк «Мастер» (ДИП «Мастер»). Индустриальный парк будет широкопрофильным. Общий объём инвестиций в проект составит порядка 750 млн. рублей. В перспективе речь идёт о возможностях размещения на территории парка не менее семи компаний и создании свыше 700 новых рабочих мест для жителей моногорода.