ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Ford в октябре реализовали 4837 автомобилей, что на 33% больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом установлен новый рекорд продаж за последние два года. По итогам деcяти месяцев 2017 года в России было продано 39733 автомобиля Ford (+15%), сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Как отмечается, составляющими успеха Ford на российском рынке являются традиционно сильные позиции компании в C-классе (Ford Focus) и сегменте LCV (Ford Transit), а также развитая линейка современных кроссоверов.

Бестселлером марки стала модель Focus – в октябре на ней остановил свой выбор 1392 покупателя (+32%). На втором месте по объёму продаж идёт кроссовер Ford Kuga, чья реализация увеличилась на 48% и составила 1153 машины.

Значительно вырос спрос на семиместный внедорожник Ford Explorer, который в прошлом месяце показал лучший результат с начала года – 238 единиц (+109%). Октябрь стал лучшим месяцем и для Ford Transit – продано 1134 фургонов и микроавтобусов этой модели (+72%).