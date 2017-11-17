ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным Росстата, за десять месяцев 2017 года с российских конвейеров сошло 1,1 млн легковых автомобилей – это на 23,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в октябре было выпущено более 120 тыс. машин, что на 36,5% выше показателя годичной давности.

Стоит отметить, что в прошлом месяце петербургский завод Hyundai начал производство нового кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line. Предприятие Nissan в Санкт-Петербурге перешло на двухсменный график работы, что позволит удовлетворить растущий спрос на кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. Кроме того, калужский завод "ПСМА Рус" выпустил 100-тысячный внедорожник Mitsubishi с момента запуска локального производства полного цикла в ноябре 2012 года. А с калужского конвейера Volkswagen Group Rus сошёл 100-тысячный лифтбек Skoda Rapid с начала производства модели в феврале 2014 года.

Производство грузовых автомобилей в январе-октябре составило 127 тыс. единиц, что на 16,6% выше показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 19 тыс. грузовиков – это на 32,6% больше, чем годом ранее.

Выпуск автобусов в России за десять месяцев 2017 года увеличился на 12,3% до 21,4 тыс. единиц. При этом в сентябре автобусные заводы выпустили 2,9 тыс. машин (+12,4%).