В планах Загорского трубного завода произвести 550 тыс. т ТБД в 2018 г.
12.02.2018, 15:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Результаты работы за прошедший год Загорский трубный завод оценивает как положительные и ставит амбициозные планы на 2018 г.
В 2017 г. было произведено более 146 тыс.т труб. Производство показало четырёхкратный рост по сравнению с 2016 г. Ключевым объектом поставок в завершившемся периоде стали отгрузки для РЭН компании Газпром. Кроме того, выполнялись поставки для проекта "Ямал СПГ", компании Роснефть и ряда других нефтегазовых компаний, в том числе в страны Балтии и СНГ.
В 2017 г. завод начал сотрудничество по поставкам с целым рядом производителей листового проката. В настоящее время компания потребляет как российский, так и импортный прокат. Стратегия компании направлена на сохранение существующего соотношения "50/50", где половина приходится на импортный прокат, половина - на отечественный. Недавно были проведены переговоры и с рядом японских предприятий. Компания сотрудничает с немецкими поставщиками. Структура российских поставщиков листового проката не раскрывается.
На днях Загорский трубный завод достиг договорённостей с компанией Северсталь в части обеспечения листовым прокатом. По итогам данных договорённостей трубный завод обязан "выбрать" 180 тыс.т проката для производства загорских труб в 2018 г. При этом при доставке промышленных партий до Загорского трубного завода будет использована особая логистическая схема, предполагающая доставку автомобильным транспортом. Стоимость за 1 тонну не раскрывается. С другими отечественными компаниями ведутся переговоры. Компания не исключает возможность расширения поставок проката от отечественных производителей в будущем.
В связи с изменением ситуации относительно поставок листа в 2017 и в 2018 гг. компания более не рассматривает возможность строительства собственного производства широкого листа.
Инвестиционные проекты в данный момент направлены на "расшивку" узких мест в производственной цепочке. Так, одними из проектов являются расширение складской зоны для обеспечения потребностей завода листом и наличия неснижаемого остатка готовой продукции, а также модернизация железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, компания внедряет целый ряд ИТ-проектов, которые сведены в общую программу "Умный завод". Ряд проектов, например полная интеграция MES и SAP, планируется завершить уже в этом году.
В 2018 г. спрос на ТБД будет колебаться в диапазоне 2,2-2,3 млн т, в 2019 г. - выйдет на 2,5 млн. т. Факторы, которые указывают на это, разные. В-первую очередь, ЛУКОЙЛ планирует ввести в эксплуатацию Пякяхинское месторождение, потребление составит около 50 тыс. т. Роснефть - возобновляет работу на Ванкоре. В целом компания для этого и ряда других проектов закупит не менее 150 тыс. т. Новатэк будет тянуть нитку в районе Тарко-Сале, а также реализует проект по строительству Кольской верфи. Планируется и завершение проекта Ямал СПГ - компания закупит около 10 тыс. т. Если добавить сюда потребности Газпрома и Транснефти, даже с учётом того, что последняя не планирует реализовывать крупные инфраструктурные проекты - цифра в 2,2-2,3 млн т становится реальной.
Заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям Игорь Гусенков: "Мы надеемся сохранить четырёхкратный рост по производству и отгрузкам в текущем году. Уже на сегодняшний день законтрактованность предприятия составляет 230 тыс. т в первом полугодии, это - половина от наших производственных мощностей. Если говорить о потенциальных поставках, которые сегодня только в стадии проработки, но при этом - глубокой, а не поверхностной, то тут цифра приближается к 550 тыс. т по всему году. Это потребует от завода большей слаженности, а от поставщиков листа - порядка и ответственности. В части заграничных поставок - нас не интересуют имиджевые поставки на Ближний Восток, экономика делает их не рентабельными. Привлекательным выглядит рынок Европы, в особенности - Восточной. Сертификация завода по API - вопрос времени, а не принципа".
В 2017 г. было произведено более 146 тыс.т труб. Производство показало четырёхкратный рост по сравнению с 2016 г. Ключевым объектом поставок в завершившемся периоде стали отгрузки для РЭН компании Газпром. Кроме того, выполнялись поставки для проекта "Ямал СПГ", компании Роснефть и ряда других нефтегазовых компаний, в том числе в страны Балтии и СНГ.
В 2017 г. завод начал сотрудничество по поставкам с целым рядом производителей листового проката. В настоящее время компания потребляет как российский, так и импортный прокат. Стратегия компании направлена на сохранение существующего соотношения "50/50", где половина приходится на импортный прокат, половина - на отечественный. Недавно были проведены переговоры и с рядом японских предприятий. Компания сотрудничает с немецкими поставщиками. Структура российских поставщиков листового проката не раскрывается.
На днях Загорский трубный завод достиг договорённостей с компанией Северсталь в части обеспечения листовым прокатом. По итогам данных договорённостей трубный завод обязан "выбрать" 180 тыс.т проката для производства загорских труб в 2018 г. При этом при доставке промышленных партий до Загорского трубного завода будет использована особая логистическая схема, предполагающая доставку автомобильным транспортом. Стоимость за 1 тонну не раскрывается. С другими отечественными компаниями ведутся переговоры. Компания не исключает возможность расширения поставок проката от отечественных производителей в будущем.
В связи с изменением ситуации относительно поставок листа в 2017 и в 2018 гг. компания более не рассматривает возможность строительства собственного производства широкого листа.
Инвестиционные проекты в данный момент направлены на "расшивку" узких мест в производственной цепочке. Так, одними из проектов являются расширение складской зоны для обеспечения потребностей завода листом и наличия неснижаемого остатка готовой продукции, а также модернизация железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, компания внедряет целый ряд ИТ-проектов, которые сведены в общую программу "Умный завод". Ряд проектов, например полная интеграция MES и SAP, планируется завершить уже в этом году.
В 2018 г. спрос на ТБД будет колебаться в диапазоне 2,2-2,3 млн т, в 2019 г. - выйдет на 2,5 млн. т. Факторы, которые указывают на это, разные. В-первую очередь, ЛУКОЙЛ планирует ввести в эксплуатацию Пякяхинское месторождение, потребление составит около 50 тыс. т. Роснефть - возобновляет работу на Ванкоре. В целом компания для этого и ряда других проектов закупит не менее 150 тыс. т. Новатэк будет тянуть нитку в районе Тарко-Сале, а также реализует проект по строительству Кольской верфи. Планируется и завершение проекта Ямал СПГ - компания закупит около 10 тыс. т. Если добавить сюда потребности Газпрома и Транснефти, даже с учётом того, что последняя не планирует реализовывать крупные инфраструктурные проекты - цифра в 2,2-2,3 млн т становится реальной.
Заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям Игорь Гусенков: "Мы надеемся сохранить четырёхкратный рост по производству и отгрузкам в текущем году. Уже на сегодняшний день законтрактованность предприятия составляет 230 тыс. т в первом полугодии, это - половина от наших производственных мощностей. Если говорить о потенциальных поставках, которые сегодня только в стадии проработки, но при этом - глубокой, а не поверхностной, то тут цифра приближается к 550 тыс. т по всему году. Это потребует от завода большей слаженности, а от поставщиков листа - порядка и ответственности. В части заграничных поставок - нас не интересуют имиджевые поставки на Ближний Восток, экономика делает их не рентабельными. Привлекательным выглядит рынок Европы, в особенности - Восточной. Сертификация завода по API - вопрос времени, а не принципа".
Источник: Метал-Экспо