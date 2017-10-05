ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В сентябре 2017 года марка Volkswagen демонстрирует выдающиеся результаты продаж: за прошедший месяц клиентам было передано 8.057 автомобилей, что является лучшим показателем с декабря 2014 года. Рост продаж по сравнению с сентябрём 2016 года составил 15%.

За период январь-сентябрь продажи увеличились на 17.9% и составили 62.094 автомобиля (с января по сентябрь 2016 года - 52.663 автомобиля).

Лидером продаж остаётся Volkswagen Polo - всего в сентябре было реализовано 4.517 автомобилей данной модели. В октябре самый популярный автомобиль марки в России можно приобрести в кредит по выгодной ставке от 6%.*

Традиционно среди лидеров продаж остаётся Volkswagen Tiguan. В сентябре было реализовано 2.459 автомобилей первого и второго поколения, что превышает результаты сентября 2016 года в два раза. За девять месяцев 2017 года клиентам было передано 18.981 автомобиль данной модели (6.411 Tiguan в 2016), что демонстрирует рост более чем в три раза.

На Tiguan в октябре действуют выгодные кредитные предложения. Процент по кредиту на модель по программе "Volkswagen Гарант" с госсубсидией составляет 7.9%*. По программе "Volkswagen Гарант" автомобиль доступен по ставкам 11.9%* (по полному пакету документов) или 13.9%* (по двум документам), при этом ставка не зависит от наличия полиса страхования жизни и здоровья (CPI). Кроме того, по программе "Volkswagen Гарант" действует специальное предложение для клиентов-участников мероприятия Volkswagen Driving Experience в виде скидки 1% от ставки по кредиту**.

В сентябре 2017 года было продано 382 автомобиля Touareg. При приобретении любой версии Touareg через дилеров, работающих по программе Das WeltAuto, выгода по трейд-ин составляет 150.000 руб. Кроме того, выгода для Touareg Wolfsburg Edition составляет до 695.000 рублей, а на Touareg Executive - до 825.000 руб.

С момента запуска в 2017 году шоу-румов Volkswagen в концепции Digital семь дилерских центров суммарно реализовали более 1.500 автомобилей. В новых шоу-румах цифровая техника и удобные кресла вытесняют привычные столы переговоров, а в комфортных зонах для консультаций с широкоформатными экранами высокой чёткости клиент может получить всю необходимую информацию.

Марка принимает активное участие в государственных программах автокредитования - например, "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" - а также предлагает собственную программу "Volkswagen Гарант". С начала 2017 года через ООО "Фольксваген Банк РУС" было реализовано 6.788 автомобилей.

Помимо этого, дилерские центры марки традиционно демонстрируют высокий уровень продаж сертифицированных автомобилей с пробегом по собственной программе Volkswagen Das WeltAuto. С начала года клиентам было передано 4.436 автомобилей с пробегом, что превышает результат 2016 года за аналогичный период на 134%. При покупке автомобиля марки по программе Das WeltAuto клиенты получают годовую послегарантийную поддержку, являющуюся полным аналогом гарантии производителя.

Что касается корпоративных продаж, то за девять месяцев 2017 года корпоративным клиентам было передано 15.330 автомобилей, что превышает результат 2016 года за аналогичный период на 15.5%.

Пьер Бутен, глава марки Volkswagen в России, отметил: "Продажи марки Volkswagen растут: мы предлагаем отличные автомобили, новейшие технологии, надёжный официальный сервис. Наши успехи в сегменте SUV логичны: и Tiguan, и Touareg делают нашим клиентам уникальные предложения, которые являются лучшими в сегменте, как по функциональности, так и по цене и стоимости владения".