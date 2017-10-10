ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Datsun в сентябре реализовали 2554 автомобиля – на 69% больше, чем годом ранее. В результате рыночная доля марки составила 1,7% против 1,2% годом ранее, согласно данным АЕБ. По итогам девяти месяцев 2017 года продажи Datsun составили 17566 машин, что на 36% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером марки является седан Datsun on-DO, продажи которого в сентябре выросли на 66% и составили 2081 машину. В результате он вошёл в ТОП-20 самых продаваемых легковых автомобилей в России, сообщает пресс-служба Datsun. Хэтчбек Datsun mi-DO разошелся в количестве 473 экземпляров (+83%).

"Бренд Datsun демонстрирует в этом году хорошую динамику роста продаж от месяца к месяцу. Тот факт, что модель Datsun on-DO вошла в число 20-ти самых популярных моделей в сентябре, говорит о высоком уровне доверия российских клиентов к бренду. Наши позиции усиливаются благодаря серьёзным инвестициям в развитие бренда, продукта и услуг, привлекательным программам кредитования, трейд-ин и участию в госпрограммах поддержки покупателей", – отметил управляющий директор компании Nissan в России Андрей Акифьев.

Доля продаж по программе Datsun Finance в 2017 году сохраняется на прежнем уровне и составляет 27% от розничных продаж марки.