ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Уникальное производство на территории Свободного порта Владивосток планирует открыть российская компания. Соглашение о намерениях реализации проекта подписали первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев и учредитель ООО "Композитное кораблестроение" Дмитрий Волошенко в рамках ВЭФ-2017.

Проект предполагает создание судостроительного центра в Приморском крае. С 2017 по 2021 годы компания намерена построить более 120 судов, в том числе скоростные пассажирские судна, суда для транспортировки охлаждённой рыбы, водные туристические комплексы, комплексы мониторинга акватории и прогулочные катамараны. Уникальные свойства композитных материалов позволяют изготавливать высокопрочные, лёгкие корпуса катеров и яхт, подводные крылья судов. Также из композитных материалов изготавливают спасательные шлюпки для танкеров, перевозящих нефтепродукты.

Предполагаемый объём инвестиций в проект – почти 1,5 миллиарда рублей, его реализация позволит создать более 500 новых рабочих мест.

Также в рамках третьего ВЭФ подписано соглашение о намерениях реализации строительства многопрофильного текстильного производства на территории ТОР "Надеждинская". Предполагается, что в проект будет инвестировано не менее 50 миллионов рублей, создано более 100 рабочих мест.

Кроме того, инвесторы намерены вложить более 450 миллионов рублей в строительство трёхэтажного современного спортивно-развлекательного комплекса во Владивостоке. В нём будут размещены спортивный, тренажерный и танцевальный залы, зал для борьбы, фитнесс-центр, профессиональный скалодром, фитобар, а также детский центр. Кроме того, здесь планируют организовать студию звукозаписи и конференц-зал для проведения концертов и других публичных мероприятий.