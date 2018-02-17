ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В первый месяц 2018 года в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 386 автомобилей LADA, что на 28,2% выше результата годичной давности. К такому выводу пришли аналитики агентства "АВТОСТАТ" по результатам исследования данных АСЕА.

Свыше 60% продаж пришлось на страны Западной Европы, жители которых в январе приобрели 237 новых автомобилей LADA. Причём динамика их продаж тут даже выше (+39,4%), чем в целом по Евросоюзу.

Отметим также, что несмотря на небольшой объём реализации, российская марка в рейтинге Евросоюза не является аутсайдером, опережая таких производителей как Chevrolet, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Maserati.