Владимир Путин обсудил с Денисом Мантуровым текущую ситуацию в промышленности
24.09.2017, 10:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл встречу с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым и Министром экономического развития Российской Федерации Максимом Орешкиным.
В своем вступительном слове Президент отметил, что с главой Минпромторга России в постоянном режиме обсуждаются вопросы, связанные с развитием промышленности.
"Хорошо известно, по целому ряду направлений и программ мы в очень трудное для нашей экономики время промышленное производство поддержали. И очень приятно, что средства антикризисного фонда на эти цели были истрачены не напрасно, возобновился рост промышленного производства. Только что на встрече с бизнесом мы отмечали, что он в январе-августе составил около двух процентов, практически два процента", - сказал Владимир Путин.
Президент также отметил, что линейка продукции в области транспортного машиностроения будет расти и способствовать развитию экономики, как региональной, так и общенациональной. По мнению Владимира Путина, ряд других отраслей, также демонстрируют хорошие показатели.
Денис Мантуров в своем докладе рассказал о результатах господдержки в отраслях промышленности. Так, дополнительно было направлено 107 миллиардов рублей на развитие ключевых сфер. В первую очередь, это автопром - основной двигатель индустрии с точки зрения мультипликативного эффекта - он влияет на рост и развитие других отраслей промышленности.
"Мы видим, что экономика восстанавливается, и это влияет также положительно на данные отрасли промышленности. Поэтому мы исходим из того, что до конца года средний рост по автопрому по отношению к прошлому году составит не менее 10 процентов, именно производство", - сказал Денис Мантуров.
Говоря о лидерах роста 2017 года, глава Минпромторга России выделил производство вагонов, сельхозмашиностроение, фармацевтическую и химическую отрасли, производство дорожно-строительной техники.
"Что касается бюджета следующего года, то мы в целом с Министерством финансов нашли решение по ключевым отраслям промышленности, по всем государственным программам, в том числе, как я уже сказал, по сельхозмашиностроению, по автопрому, по дорожно-строительной технике, ну и традиционно по авиационной промышленности, по судостроению", - подчеркнул Денис Мантуров.
Кроме того, глава ведомства отметил, что на следующий год запланировано финансирование размером в 2,2 миллиарда рублей в сфере легкой промышленности – средства пойдут на компенсацию затрат в части производства школьной формы.
Министр также рассказал о совершенствовании механизма СПИКов.
"Мы с Минфином завершаем работу и на следующей неделе уже должны внести в Правительство согласованные поправки к закону о промышленной политике, к другим законам-спутникам в части совершенствования СПИКа, который даст возможность, во-первых, увеличить сроки до 20 лет. Это будет касаться именно инвестиционно-технологических СПИКов, где нам необходимо развивать дополнительные компетенции либо где они отсутствуют, либо мы планируем дальше расширять эти возможности", - сообщил Денис Мантуров.
Он также рассказал о работе над такими проектами, как модификации Ил-96–400, Ил-114, ПД-35, двигатель ТВ7-117 под Ил-114, который также идёт и на транспортную версию самолёта Ил-112, на вертолёт Ми-38.
"Работа идёт по графику. На следующий год у нас финансирование обеспечено. И работаем сейчас с Минфином по нахождению средств на 2019–2020 годы. Здесь у нас пока еще вопрос до конца не решен. Но что касается 2018 года, мы средствами полностью обеспечены", - сказал глава Минпромторга России.
В своем вступительном слове Президент отметил, что с главой Минпромторга России в постоянном режиме обсуждаются вопросы, связанные с развитием промышленности.
"Хорошо известно, по целому ряду направлений и программ мы в очень трудное для нашей экономики время промышленное производство поддержали. И очень приятно, что средства антикризисного фонда на эти цели были истрачены не напрасно, возобновился рост промышленного производства. Только что на встрече с бизнесом мы отмечали, что он в январе-августе составил около двух процентов, практически два процента", - сказал Владимир Путин.
Президент также отметил, что линейка продукции в области транспортного машиностроения будет расти и способствовать развитию экономики, как региональной, так и общенациональной. По мнению Владимира Путина, ряд других отраслей, также демонстрируют хорошие показатели.
Денис Мантуров в своем докладе рассказал о результатах господдержки в отраслях промышленности. Так, дополнительно было направлено 107 миллиардов рублей на развитие ключевых сфер. В первую очередь, это автопром - основной двигатель индустрии с точки зрения мультипликативного эффекта - он влияет на рост и развитие других отраслей промышленности.
"Мы видим, что экономика восстанавливается, и это влияет также положительно на данные отрасли промышленности. Поэтому мы исходим из того, что до конца года средний рост по автопрому по отношению к прошлому году составит не менее 10 процентов, именно производство", - сказал Денис Мантуров.
Говоря о лидерах роста 2017 года, глава Минпромторга России выделил производство вагонов, сельхозмашиностроение, фармацевтическую и химическую отрасли, производство дорожно-строительной техники.
"Что касается бюджета следующего года, то мы в целом с Министерством финансов нашли решение по ключевым отраслям промышленности, по всем государственным программам, в том числе, как я уже сказал, по сельхозмашиностроению, по автопрому, по дорожно-строительной технике, ну и традиционно по авиационной промышленности, по судостроению", - подчеркнул Денис Мантуров.
Кроме того, глава ведомства отметил, что на следующий год запланировано финансирование размером в 2,2 миллиарда рублей в сфере легкой промышленности – средства пойдут на компенсацию затрат в части производства школьной формы.
Министр также рассказал о совершенствовании механизма СПИКов.
"Мы с Минфином завершаем работу и на следующей неделе уже должны внести в Правительство согласованные поправки к закону о промышленной политике, к другим законам-спутникам в части совершенствования СПИКа, который даст возможность, во-первых, увеличить сроки до 20 лет. Это будет касаться именно инвестиционно-технологических СПИКов, где нам необходимо развивать дополнительные компетенции либо где они отсутствуют, либо мы планируем дальше расширять эти возможности", - сообщил Денис Мантуров.
Он также рассказал о работе над такими проектами, как модификации Ил-96–400, Ил-114, ПД-35, двигатель ТВ7-117 под Ил-114, который также идёт и на транспортную версию самолёта Ил-112, на вертолёт Ми-38.
"Работа идёт по графику. На следующий год у нас финансирование обеспечено. И работаем сейчас с Минфином по нахождению средств на 2019–2020 годы. Здесь у нас пока еще вопрос до конца не решен. Но что касается 2018 года, мы средствами полностью обеспечены", - сказал глава Минпромторга России.
Источник: http://minpromtorg.gov.ru