ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Skoda начали прием заказов на внедорожную версию кроссовера Kodiaq Scout. Стоимость новинки варьируется от 2 млн 193 тыс. рублей до 2 млн 464 тыс. рублей в зависимости от типа двигателя, сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия.

Для полноприводного Skoda Kodiaq Scout предлагаются бензиновые двигатели объемом 1,4 л (150 л.с.) и 2,0 л (180 л.с.), а также дизельный мотор объёмом 2,0 л, развивающий 150 л.с. Базовый двигатель сочетается с коробкой передач DSG-6, остальные моторы укомплектованы DSG-7.



У Skoda Kodiaq Scout защита нижней части автомобиля окрашена в серебристый цвет, в том же цвете выдержаны рейлинги на крыше, корпуса наружных зеркал и окантовка боковых стёкол. Специально для модели были разработаны стильные 19-дюймовые легкосплавные диски цвета антрацит.

Интерьер Kodiaq Scout отличают приборная панель и двери, оформленные специальными декоративными вставками (древесина ясеня), фоновая подсветка десяти цветов, многофункциональное рулевое колесо с обогревом и двухзонная климатическая система. На сиденьях с комбинированной обивкой (кожа/искусственная кожа/Alcantara) размещён логотип Scout, который также можно найти на передних крыльях автомобиля и на крышке перчаточного ящика.

Что касается внедорожных возможностей автомобиля, к стандартному оборудованию относятся функция Off-Road и система выбора режима движения Driving Mode Select (Eco, Normal, Sport, Individual, Snow), дающая возможность изменять работу двигателя, трансмиссии, усилителя руля и кондиционера в зависимости от дорожных условий. В режиме Snow работа систем ABS, ASR, ACC, а также управление двигателем адаптируются к особым ситуациям заснеженной или скользкой дороги.