ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания LADA Hungary, занимающаяся продажей автомобилей LADA в Венгрии, сообщила о передаче внедорожников LADA 4х4 в местную полицию и пожарную охрану.



Как пишет портал Wroom.ru, один автомобиль отправился в пожарную часть деревушки Сокеденч на западе страны. Ещё одна LADA 4х4 теперь будет работать в полиции города Тёрёкбалинт, расположенного недалеко от Будапешта. Местные правоохранители отдали предпочтение российскому внедорожнику, так как у местной полиции уже были «Нивы» в социалистические времена, и машины оставили о себе хорошее впечатление.



Напомним, марка LADA вернулась на рынок Венгрии в конце 2015 года. Покупателям предлагают автомобили LADA 4х4, Kalina и Granta, а весной этого года у местных дилеров появилась и LADA Vesta.