ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 сентября в немецком Франкфурте открылся международный автосалон Frankfurt Motor Show-2017. В течение двух недель на мотор-шоу во Франкфурте представят множество новинок, которые готовятся к европейскому дебюту. В их числе окажутся и те модели, которые в будущем поступят и на российский рынок.

Так, одной из самых интересных новинок мотор-шоу во Франкфурте для российских автолюбителей станет новое, второе по счёту поколение кроссовера Dacia Duster, который в нашей стране продают под названием Renault Duster.

Немецкий Volkswagen покажет на автосалоне свой новый компактный кроссовер, который по своим размерам и оснащению расположится в линейке марки на ступень ниже Tiguan. Речь идёт о модели T-ROС, разработанной на "тигуановской" платформе MQB. А вот чешская Skoda привезла во Франкфурт новый вседорожник - Karoq. Автомобиль, который является "собратом" нового Kodiaq, вполне может выйти на российский авторынок.

Другой немецкий бренд - премиальный BMW - презентует новый кроссовер Х7, фотографии которого попали в сеть ещё до официальной премьеры.