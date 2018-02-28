ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Volkswagen Group Rus в 2017 году экспортировала 25100 автомобилей российского производства (+70%). Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Volkswagen Group Rus, отметив, что основным рынком экспорта, на который было поставлено 15600 кроссоверов Skoda Yeti, стала Центральная Европа. Еще 9500 автомобилей было экспортировано в страны СНГ.

Помимо автомобилей, компания успешно экспортирует запасные части и компоненты. Например, в 2017 году Volkswagen Group Rus поставила 7 тыс. готовых блоков цилиндров на завод по производству двигателей в Млада-Болеславе, Чехия.

Напомним, в январе 2018 года компания Volkswagen Group Rus подписала с Федеральной таможенной службой Российской Федерации соглашение, направленное на поддержку экспорта. Обновленный режим «переработки на таможенной территории» подразумевает освобождение от уплаты таможенных пошлин на компоненты, которые используются для производства автомобилей, предназначенных для экспорта. Первым экспортным проектом Volkswagen Group Rus, реализованным в данном режиме, станет поставка в 2018 году произведенных в Калуге двигателей 1.6 MPI на производственные площадки по всему миру, в том числе европейские. Планируемый объем экспортируемых двигателей составит 40 тысяч единиц в год. В качестве второго экспортного проекта Volkswagen Group Rus начнет поставки автомобилей Skoda Octavia, произведенных в Нижнем Новгороде, в Европейский союз с начальным объемом 10 тысяч автомобилей.