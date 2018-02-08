ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры начали продажи специальной версии пикапа Amarok – Dark Label. Новинка предлагается с 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 180 л.с. и двумя вариантами трансмиссии – с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 8-диапозонным «автоматом». В первом случае стоимость Amarok Dark Label составляет 2 млн 874 тыс. 900 рублей, во втором – 2 млн 924 тыс. 700 рублей, сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили.

Автомобиль базируется на комплектации Comfortline и представлен в цвете Carbon Steel металлик с черными матовыми элементами – боковые трубы-пороги `Plus`, роллбары, лакированная решетка радиатора и эксклюзивные 18-дюймовые литые диски Rawson. Внешний вид автомобиля дополняют черные матовые дверные ручки, зеркала экстерьера в таком же исполнении и логотип Dark Label на нижнем пороге двери. Внутри черная обивка крыши и коврики с логотипом сохраняют преемственность дизайнерской тематике специальной версии Amarok.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2017 года продажи пикапов Volkswagen Amarok нового поколения выросли на 18% и составили 852 автомобиля. Как отмечается, большой интерес клиентов вызвало появление самой мощной модификации Amarok в сегменте пикапов с 3,0-литровым дизельным V6.