Ближайшей новинкой Volkswagen на российском рынке станет полноразмерный кроссовер Teramont. Как пишет издание «Авторевю», производство машин для России на американском заводе компании началось в январе, в феврале будет обнародован прайс-лист и откроется прием заказов, а к апрелю автомобили доберутся до дилеров. Интересно, что первой на рынок выйдет базовая версия с дефорсированным до 180 л.с. турбомотором 2.0 TSI, – такие версии есть на китайском рынке, однако в Америке этот двигатель выдает 238 л.с. Более мощные Терамонты появятся в России чуть позже.

Следующей новинкой станет Volkswagen Touareg третьего поколения: мировая премьера этой машины состоится в апреле на автосалоне в Шанхае, а уже летом компания планирует начать продажи в России. Новый Touareg станет крупнее, роскошнее и дороже нынешнего, который сейчас стоит от 3 млн рублей, хотя останется доступнее одноклассников под марками BMW, Mercedes и Audi (за них просят минимум 4 миллионов).

Вместе с Тигуаном, спрос на который в прошлом году вырос почти втрое, новые кроссоверы станут основной ударной силой марки на российском рынке. А вот на длиннобазный Tiguan Allspace маркетологи ставку не делают. Успех «короткой» версии и наличие модели Skoda Kodiaq, которую в этом году начнут выпускать в Нижнем Новгороде, ставят выход семиместного Тигуана на наш рынок под большой вопрос. Окончательное решение до сих пор не принято, поэтому если Allspace и появится в России, то не раньше конца 2018 года.

Под вопросом и лифтбек Volkswagen Arteon: невысокий потенциальный спрос и грядущее повышение утилизационного сбора, которое как раз коснется импортных автомобилей, заставило маркетологов компании поставить флагманскую пятидверку на паузу. Ждать Arteon в российских автосалонах раньше лета бессмысленно.

А седаны Polo и Jetta новых поколений в России могут появиться только в 2019 году. Хотя Polo фактически уже дебютировал в Южной Америке под именем Virtus, а серийная Jetta представлена на автосалоне в Детройте. В компании объясняют задержку необходимостью адаптации и локализации машин. И если российская Jetta станет отличаться от глобальной незначительно, то Polo-седан, как ожидается, будет иметь с Виртусом не так много общего. Более подробная информация должна появиться в начале 2019 года. Пока же в России будут выпускать и продавать седаны нынешних поколений, хотя калужский Polo весной слегка подновят: появятся свежие декоративные элементы и медиасистема, а также дополнительная комплектация.