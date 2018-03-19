ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Немецкий автоконцерн Volkswagen после 2020 года начнёт производство в России нового компактного автомобиля, который сейчас в компании называют Volks-SUV - "народный кроссовер". Машина встанет в модельном ряду на ступень ниже Volkswagen Tiguan. Об этом сообщил руководитель бренда Volkswagen Херберт Дисс.

Что это за кроссовер, станет ясно уже довольно скоро - начиная с августа нынешнего года модель начнут выпускать в Китае на совместном предприятии SAIC- Volkswagen. С 2020-го производство будет расширено до 400 тысяч единиц в год за счёт заводов в Мексике, Аргентине и России. Это связано с тем, что модель выйдет на азиатские, американские и восточноевропейские рынки. В Западной Европе её не будет, чтобы не создавать ненужную конкуренцию уже представленному компактному SUV под названием T-Roc. Кстати, "народный кроссовер" также получит название на букву "Т" - скорее всего, Tharu или Tarek, которые ранее упоминались в СМИ. Дизайн Volks-SUV, по данным источников, был утверждён только на прошлой неделе, при этом он будет основываться на гибкой архитектуре MQB для автомобилей с передним приводом.

Кроме того, Херберт Дисс пообещал, что к 2020 году компания "почти во всех регионах" удвоит свои предложения по SUV. Впрочем, российская линейка в этом сегменте расширится уже в 2018-м: как сообщалось ранее, в марте начался приём заказов на большой 7-местный внедорожник Teramont. Потребителям предлагают также кроссовер Tiguan и флагман ряда Touareg.