Volkswagen в августе увеличил продажи в России на 16%
05.09.2017, 19:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Volkswagen в августе реализовали 7171 автомобиль, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2017 года продажи марки в нашей стране увеличились на 18% и составили 54037 машины, сообщает пресс-служба Volkswagen.
Бестселлером марки на российском рынке остаётся седан Polo – на этой модели в августе остановили свой выбор 3750 покупателей (-14%). Продажи Volkswagen Tiguan выросли в 4 раза и составили 2340 автомобилей первого и второго поколения этой модели. Как отмечается, особой популярностью среди российских клиентов пользуется бензиновый Tiguan с двигателем 150 л.с.: в августе продажи этой версии составили более 50% от общего количества проданных Tiguan. Кроме того, благодаря специальным версиям внедорожник Volkswagen Touareg продажи модели в августе 2017 года выросли на 14% и составили 356 единиц.
Volkswagen принимает участие в государственных программах автокредитования, включая "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", а также "Volkswagen Гарант". С начала года в рамках программ с государственной поддержкой через "Фольксваген Банк Рус" было реализовано 4367 автомобилей.
Также 1340 автомобилей Volkswagen Polo и Jetta было передано корпоративным клиентам для использования в качестве такси с января по август 2017 года, что уже превышает суммарные продажи для таксопарков за 2016 год на 28,8%.
Дилерские центры марки демонстрируют высокий уровень продаж автомобилей с пробегом по программе DasWeltAuto. При покупке автомобиля Volkswagen по программе клиент получает годовую послегарантийную поддержку, являющуюся полным аналогом гарантии производителя. За период с начала года клиентам было передано 3430 автомобилей с пробегом, сертифицированных по стандартам программы, что превышает результат прошлого года за тот же период на 263%.
Добавим также, что с момента запуска в 2017 году новых шоу-румов в концепции Digital шесть дилерских центров суммарно реализовали в новом формате более 1000 автомобилей.
Бестселлером марки на российском рынке остаётся седан Polo – на этой модели в августе остановили свой выбор 3750 покупателей (-14%). Продажи Volkswagen Tiguan выросли в 4 раза и составили 2340 автомобилей первого и второго поколения этой модели. Как отмечается, особой популярностью среди российских клиентов пользуется бензиновый Tiguan с двигателем 150 л.с.: в августе продажи этой версии составили более 50% от общего количества проданных Tiguan. Кроме того, благодаря специальным версиям внедорожник Volkswagen Touareg продажи модели в августе 2017 года выросли на 14% и составили 356 единиц.
Volkswagen принимает участие в государственных программах автокредитования, включая "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", а также "Volkswagen Гарант". С начала года в рамках программ с государственной поддержкой через "Фольксваген Банк Рус" было реализовано 4367 автомобилей.
Также 1340 автомобилей Volkswagen Polo и Jetta было передано корпоративным клиентам для использования в качестве такси с января по август 2017 года, что уже превышает суммарные продажи для таксопарков за 2016 год на 28,8%.
Дилерские центры марки демонстрируют высокий уровень продаж автомобилей с пробегом по программе DasWeltAuto. При покупке автомобиля Volkswagen по программе клиент получает годовую послегарантийную поддержку, являющуюся полным аналогом гарантии производителя. За период с начала года клиентам было передано 3430 автомобилей с пробегом, сертифицированных по стандартам программы, что превышает результат прошлого года за тот же период на 263%.
Добавим также, что с момента запуска в 2017 году новых шоу-румов в концепции Digital шесть дилерских центров суммарно реализовали в новом формате более 1000 автомобилей.
Источник: Автостат