ОРЕАНДА-НОВОСТИ Немецкий автопроизводитель Volkswagen ведёт переговоры о покупке доли в крупнейшем российском производителе легких коммерческих автомобилей "Группе ГАЗ". Об этом агентству Reuters рассказали шесть источников в отрасли, на финансовом рынке и близкие к переговорам, не уточнив, о какой доле идет речь.



“Переговоры идут. Возможно изменение структуры собственности”, - сказал российский чиновник на условиях анонимности, не уточнив подробностей. ”Пока просто переговоры. Называется “обнюхивание”, - сказал источник на финансовом рынке. Речь не обязательно идет о контрольной доле, это может быть и миноритарный пакет, говорят источники.



“Дерипаска давно ищет стратега, у Volkswagen тоже нет российского партнера”, - сказал источник в отрасли. “Не верю, что они о чем-то договорятся, но поговорить можно”, - сказал источник в отрасли. По его словам, вряд ли Олег Дерипаска будет готов расстаться с контролем над компанией, а Volkswagen вряд ли нужна миноритарная доля.



“Переговоры Volkswagen и ГАЗа не исключают возможность того, что Volkswagen станет владельцем пакета в компании. Именно сейчас для такой сделки складываются благоприятные рыночные условия, хотя переговоры не имеют такой цели”, - сказал источник, близкий к Volkswagen.



Представитель Volkswagen сказал, что он не комментирует рыночные спекуляции. Представители Базэла и ГАЗа отказались от комментариев.



Volkswagen - один из крупнейших иностранных автопроизводителей, разместивших свое производство в России. Общий объем инвестиций концерна в российский бизнес составил 1,75 млрд евро.



В отличие от АВТОВАЗа, контроль в котором принадлежит французскому автопроизводителю Renault, Соллерса, владеющего долей в СП Ford Sollers, и КАМАЗа, 15% которого принадлежит немецкому Daimler, у ГАЗа нет международного стратегического партнера, но есть заказ на сборку автомобилей от Volkswagen. В 2011 году Volkswagen, у которого тоже нет российского стратегического партнера, договорился о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе ГАЗа в Нижнем Новгороде. На этих мощностях стоимостью 300 млн евро ГАЗ уже выпустил для Volkswagen около 200 тыс. автомобилей, сборочный контракт действует до 2025 года.