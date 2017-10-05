ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Моторный завод Volkswagen Group Rus в Калуге выпустил 200-тысячный двигатель 1.6 MPI с момента запуска производства в сентябре 2015 года. Бензиновый двигатель выпускается в двух вариантах мощностей (90 л.с. и 110 л.с.) и устанавливается на пять моделей концерна –Volkswagen Polo, Volkswagen Jetta, Skoda Rapid, Skoda Octavia и Skoda Yeti, сообщает пресс-служба Volkswagen Group Rus.

«Мы всегда верили в потенциал российской автомобильной индустрии, и результат в 200 тысяч локально произведенных двигателей является очередным подтверждением наших намерений развивать производственные процессы на территории России. Мощности завода позволяют обеспечивать двигателями модели марок Volkswagen и Skoda, производящиеся в Калуге и Нижнем Новгороде. Таким образом, мы не только предлагаем потребителям высококачественный продукт, но и поддерживаем локальную промышленность, активно сотрудничая с российскими поставщиками» – отметил д-р Оливер Грюнберг, технический директор завода Volkswagen Group Rus в Калуге.

Производственные операции, осуществляемые при выпуске двигателя1.6 MPI серии EA211, включают механическую обработку блока цилиндров, обработку головки блока цилиндров, обработку коленчатого вала и сборку всего двигателя. Завершается сборка двигателя «горячим тестом», направленным на проверку всех его функций: запуск, холостой ход, работа при всех степенях нагрузки, а также проверка электрической, топливной, масляной и охлаждающей систем, газораспределительного механизма, мощности, крутящего момента.