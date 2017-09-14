ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всемирная Федерация Алмазных Бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) в 2018 году проведёт свой ежегодный азиатский саммит в России. Исполнительный комитет WFDB принял соответствующее решение на заседании 11 сентября. По предложению АЛРОСА, саммит будет проведён во Владивостоке. По решению исполнительного комитета, координатором мероприятия выступит Moscow Diamond Bourse (MDB), представляющая Россию в Федерации с 2006 года.

WFDB - старейшая отраслевая организация, на сегодняшний день объединяющая 31 торговую площадку алмазно-бриллиантовой отрасли из 22 стран мира. Азиатский саммит WFDB традиционно собирает руководителей бирж стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Компанию и Федерацию связывают давние партнёрские отношения, в том числе в рамках сотрудничества по линии Всемирного алмазного совета, представляющего отрасль в Кимберлийском процессе.

"Азиатско-Тихоокеанский регион - это не только один из крупнейших центров обработки алмазов и торговли бриллиантами, но и стремительно растущий рынок сбыта. Мы рады видеть, как развивается наш рынок, и высоко оцениваем усилия АЛРОСА и российских властей по созданию нового торгового хаба в этом регионе. Надеюсь, что проведение азиатского саммита во Владивостоке будет содействовать укреплению сотрудничества между странами и в конечном итоге послужит дальнейшему развитию нашей отрасли", - сказал глава WFDB Эрнест Блом.