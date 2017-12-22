ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках доклада "Глобальная практика по сельскому хозяйству" Всемирный банк дал оценку ситуации в АПК России. По мнению экспертов организации, недостаток квалифицированных кадров серьёзно ограничивает рост производительности в агропродовольственном секторе в долгосрочной перспективе.

По мнению аналитиков Всемирного банка, рынок труда в РФ сегодня не способен отреагировать на спрос фермерских хозяйств на высококвалифицированные кадры.

"Низкая заработная плата свидетельствует о потенциальном дефиците на рынке труда, поскольку спрос на квалифицированных работников удовлетворяется за счёт неквалифицированной рабочей силы, в том числе иностранных мигрантов. Для создания рабочих мест в сельской местности и снятия дефицита в квалифицированных кадрах в сельском хозяйстве и пищевой промышленности необходимо создавать постоянные рабочие места и поддерживать косвенную занятость,особенно на региональном уровне, и одновременно расширять доступ к образованию и иным услугам, и повышать их качество", - заявляют аналитики.

По данным Всемирного банка, суммарная доля добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, в ВВП – 6,3%. Доля сегмента переработки сельскохозяйственной продукции в совокупной добавленной стоимости производственного сектора в целом составляет 13,5%, то есть меньше 2,0% от ВВП страны по состоянию на 2016 год.

Между тем, отмечают аналитики, реакция на введение санкций западными странами, так называемые "ответные меры" России на санкции, девальвация рубля и ограничительные торговые меры в виде пограничного фитосанитарного контроля способствовали росту производства и расширению доступа к внутреннему рынку.

"Перед Министерством сельского хозяйства РФ стоит целый ряд задач: как способствовать росту объёмов экспорта, как обеспечить конкурентоспособность отрасли. Для решения этих задач необходимо увеличить инвестиции, особенно, обеспечивающие доступ к новым технологиям и рынкам", - подчёркивается в докладе ВБ.

Напомним, 15 декабря министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачёв провёл Всероссийское совещание с регионами "Об итогах развития АПК в 2017 году и задачах на 2018 год".



"Сегодня аграрии страны сумели достичь серьёзных результатов. Сельское хозяйство продолжает уверенное движение вперёд в авангарде российской экономики. В ходе рабочих поездок, выездных коллегий и совещаний налажена конструктивная, слаженная работа и обратная связь с территориями. Мы вышли на высокий уровень взаимодействия с вами, это позволяет с уверенностью строить планы на будущее", - сообщил глава Минсельхоза России.

Министр рассказал, что 2017 год стал ещё одним этапом динамичного развития отрасли. За последние 3 года рост составил более 11%. По итогам текущего года рост АПК составит около 3% прежде всего за счёт рекордного урожая зерновых и сохранения темпов роста в животноводстве на уровне 4%.