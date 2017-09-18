ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным Росстата, за восемь месяцев 2017 года с российских конвейеров сошло 851 тыс. легковых автомобилей – это на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в августе было выпущено 111 тыс. машин, что на 24,9% выше показателя годичной давности.

Стоит отметить, что в прошлом месяце находились в корпоративных отпусках российские заводы «ПСМА Рус», Toyota, УАЗ, а также АВТОВАЗ, GM-АВТОВАЗ и Ижевский автозавод. При этом Ульяновский автозавод перешёл на режим трёхдневной рабочей недели, который действовал до начала сентября.

Между тем московский завод Renault выпустил 350-тысячный внедорожник Renault Duster с момента начала производства модели в декабре 2011 года. А с конвейера производственной площадки Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде сошел 200-тысячный автомобиль с момента запуска контрактной сборки на ГАЗе в ноябре 2011 года.

Производство грузовых автомобилей в январе-августе составило 91,7 тыс. единиц, что на 14,2% выше показателя годичной давности.