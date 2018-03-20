ОРЕАНДА-НОВОСТИ По данным Росстата, за два первых месяца 2018 года с российских конвейеров сошло 238 тыс. легковых автомобилей – это на 27,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в феврале было выпущено 125 тыс. машин, что на 23,7% выше показателя годичной давности.



Стоит отметить, что компания Volkswagen Group Rus в прошлом месяце запустила производство внедорожника Skoda Kodiaq на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. На предприятии «Мазда Соллерс» стартовала сборка семиместного кроссовера Mazda CX-9. А завод «Ставрополь-Авто» начал выпуск внедорожника DW Hower H5. Кроме того, с петербургского конвейера Hyundai сошел 1,5-миллионный автомобиль с момента открытия предприятия в январе 2011 года.



Производство грузовых автомобилей в январе-феврале составило 17,1 тыс. единиц, что на 9,6% выше показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 11,9 тыс. грузовиков – это на 6,3% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что КАМАЗ в феврале увеличил производство на 11% до 3267 машинокомплектов.



Выпуск автобусов в России за два первых месяца 2018 года снизился на 18,8% до 2,5 тыс. единиц. При этом в феврале автобусные заводы выпустили 1,7 тыс. машин (-27,3%).