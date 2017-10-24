Выручку АВТОВАЗа по МСФО за 9 месяцев увеличилась на 21,5%
24.10.2017, 11:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Группа АВТОВАЗ по итогам девяти месяцев 2017 года увеличила выручку по МСФО на 21,5% до 158,6 млрд рублей. Продолжающийся процесс оптимизации затрат и эффект благоприятных валютных курсов обеспечили компании достижение операционной прибыли в размере 1,9 млрд рублей. Чистая прибыль осталась отрицательной и составила -4,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Как отмечается, дальнейшее улучшение финансовых показателей компании обеспечили рост российского автомобильного рынка, продолжающая расти доля LADA в России и интенсивные мероприятия по восстановлению и реструктуризации.
Так, за девять месяцев 2017 года Группа АВТОВАЗ реализовала в России 221207 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика продаж превысила показатели роста рынка в целом (в январе-сентябре рынок вырос на +10,6%). В результате доля LADA на российском автомобильном рынке (легковые и легкие коммерческие автомобили) увеличилась на 1 п.п. до 19,6%. Данная тенденция во многом обусловлена увеличением объема продаж новых моделей LADA Vesta и LADA XRAY. Три автомобиля LADA сохраняют позиции в TOП-10 бестселлеров российского рынка: LADA Granta (2 место), LADA Vesta (3-е) и LADA XRAY (8-е). Начало всероссийских продаж новых моделей LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross, которое ожидается в конце октября, призвано закрепить лидерские позиции марки в стране.
Группа АВТОВАЗ увеличила объемы экспортных продаж автомобилей LADA (включая поставки машинокомплектов) на 61,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В то же время группа АВТОВАЗ подчеркивает сохранение финансовых рисков, которые могут отрицательно сказаться на финансовых результатах компании в IV квартале 2017 года. Это увеличение закупочных цен на сырье, изменение валютных факторов, возможные списания и др. Чтобы нивелировать влияние этих рисков, компания продолжает реализовывать план оптимизации затрат.
Как отмечает президент Группы АВТОВАЗ Николя Мор, положительный результат операционной деятельности отчасти обусловлен некоторыми непостоянными факторами. Это введение новых мер господдержки в дополнение к заканчивающейся программе обновления автопарка, и отсроченный эффект благоприятных валютных курсов в I полугодии. «В свете потенциальных рисков нам следует и далее укреплять независимость компании от внешних факторов и продолжать мероприятия по оптимизации затрат, основанные на строгом исполнении наших дорожных карт. Выполняя эти действия, мы оставляем в силе прогноз на получение операционной прибыли в 2018 году и улучшение ситуации с чистой прибылью», – заявил Николя Мор.
Так, за девять месяцев 2017 года Группа АВТОВАЗ реализовала в России 221207 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика продаж превысила показатели роста рынка в целом (в январе-сентябре рынок вырос на +10,6%). В результате доля LADA на российском автомобильном рынке (легковые и легкие коммерческие автомобили) увеличилась на 1 п.п. до 19,6%. Данная тенденция во многом обусловлена увеличением объема продаж новых моделей LADA Vesta и LADA XRAY. Три автомобиля LADA сохраняют позиции в TOП-10 бестселлеров российского рынка: LADA Granta (2 место), LADA Vesta (3-е) и LADA XRAY (8-е). Начало всероссийских продаж новых моделей LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross, которое ожидается в конце октября, призвано закрепить лидерские позиции марки в стране.
Группа АВТОВАЗ увеличила объемы экспортных продаж автомобилей LADA (включая поставки машинокомплектов) на 61,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В то же время группа АВТОВАЗ подчеркивает сохранение финансовых рисков, которые могут отрицательно сказаться на финансовых результатах компании в IV квартале 2017 года. Это увеличение закупочных цен на сырье, изменение валютных факторов, возможные списания и др. Чтобы нивелировать влияние этих рисков, компания продолжает реализовывать план оптимизации затрат.
Как отмечает президент Группы АВТОВАЗ Николя Мор, положительный результат операционной деятельности отчасти обусловлен некоторыми непостоянными факторами. Это введение новых мер господдержки в дополнение к заканчивающейся программе обновления автопарка, и отсроченный эффект благоприятных валютных курсов в I полугодии. «В свете потенциальных рисков нам следует и далее укреплять независимость компании от внешних факторов и продолжать мероприятия по оптимизации затрат, основанные на строгом исполнении наших дорожных карт. Выполняя эти действия, мы оставляем в силе прогноз на получение операционной прибыли в 2018 году и улучшение ситуации с чистой прибылью», – заявил Николя Мор.
Источник: https://www.autostat.ru